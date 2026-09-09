Les États-Unis vont interdire les importations de produits laitiers, d'alcool et de véhicules automobiles en provenance du Canada à compter du 29 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump va interdire l'importation de certaines boissons alcoolisées, de certains véhicules à moteur et de certains produits laitiers canadiens à compter du 29 septembre, comme l'indiquent des avis publiés mardi sur le site web de la Maison Blanche.