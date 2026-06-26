Les États-Unis vont envoyer un traitement expérimental contre Ebola en RDC et en Ouganda alors que l'épidémie s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis envoient en Afrique des doses d’un traitement expérimental contre Ebola et s’apprêtent à déployer 2 500 tests de dépistage afin de contribuer à endiguer l’épidémie actuelle du virus Ebola de Bundibugyo, ont déclaré vendredi des responsables sanitaires. Ces mesures, menées par l’Administration pour la préparation et la réponse stratégiques (ASPR), via son Autorité de recherche et de développement biomédicaux avancés (BARDA), visent à soutenir les efforts de lutte contre l’épidémie en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Voici quelques détails:

* Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des contre-mesures expérimentales .

* Dans le cadre de cette intervention, l’ASPR soutient le transfert de doses de MBP134, un traitement expérimental à base d’anticorps monoclonaux développé en collaboration avec Mapp Biopharmaceutical, en vue d’une utilisation à titre compassionnel dans les pays touchés.

* Elle fournit également des doses destinées à un essai clinique randomisé mené par l’université d’Oxford afin d’évaluer ce médicament.

* Le MBP134 a démontré une activité contre plusieurs souches d’Ebola lors d’études précliniques et a fait l’objet d’un essai de sécurité de phase précoce, a indiqué l’ASPR, ajoutant que les données issues de son utilisation pendant l’épidémie pourraient éclairer les futures décisions réglementaires.

* La BARDA a prépositionné 2 500 tests de diagnostic rapide en vue d’un déploiement potentiel en Afrique afin de faciliter la détection des infections et d’orienter les mesures de santé publique.

* Parallèlement, la BARDA fait progresser le développement d’un vaccin ciblant la souche Bundibugyo par le biais d’un appel à propositions visant à sélectionner des candidats basés sur la même plateforme que celle utilisée pour l’ MRK.N Ervebo de Merck, le premier vaccin contre Ebola approuvé aux États-Unis, qui cible la souche Zaïre.