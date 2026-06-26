Les États-Unis vont de l'avant avec la vente de moteurs d'avion à la Turquie pour un montant de 700 millions de dollars, malgré les inquiétudes des parlementaires

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* Cette décision témoigne du soutien apporté à Ankara avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra le mois prochain en Turquie

* La Turquie a été exclue du programme F-35 après avoir acheté des systèmes de défense russes S-400 en 2019

* Plusieurs élus démocrates se sont opposés à la vente de moteurs et ont mis en garde contre toute vente de F-35 à la Turquie

* Le Congrès dispose de 15 jours pour présenter une résolution conjointe de désapprobation afin de bloquer cette vente

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Humeyra Pamuk

L'administration du président Donald Trump a officiellement notifié au Congrès son intention de vendre à la Turquie des dizaines de moteurs à réaction d'une valeur de plus de 700 millions de dollars, selon une copie de la notification officielle consultée jeudi par Reuters.

Reuters a été le premier à annoncer mercredi que l’administration Trump prévoyait de poursuivre cette vente malgré les objections de certains législateurs concernant la possession par la Turquie de systèmes de défense russes, acquis en 2019.

« Le gouvernement américain est prêt à autoriser l’exportation de ces équipements après avoir pris en compte des considérations politiques, militaires, économiques, relatives aux droits de l’homme et au contrôle des armements », a déclaré le Département d’État dans sa notification au Congrès, datée du 24 juin et envoyée tard mercredi soir.

Cette vente constitue un geste important envers Ankara, à la veille d’un sommet décisif de l’OTAN qui s’y tiendra le mois prochain, ainsi qu’envers le président turc Tayyip Erdogan, que Trump considère comme un allié clé.

Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Congrès dispose de 15 jours pour présenter une résolution commune de désapprobation s’il souhaite bloquer cette vente. Une telle résolution devrait être adoptée par les deux chambres et pourrait faire l’objet d’un veto de la part de Trump.

Le député Gregory Meeks, de New York, principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et fervent détracteur de la vente de moteurs, avait soulevé des objections lors d’un processus d’examen informel avec l’administration et n’a pas donné son feu vert à ce contrat, ont indiqué deux sources, dont un responsable américain.

Dans une déclaration publiée mercredi, Gregory Meeks a critiqué ce qu’il a qualifié d’incapacité de l’administration à faire un effort « de bonne foi » pour l’informer des implications de cette vente sur les relations bilatérales ainsi que de la possession par la Turquie des S-400.

« Ces équipements ne seront pas livrés avant des années, et l’administration a ignoré à plusieurs reprises les demandes persistantes d’informations et de clarifications sur des aspects clés de la politique américaine », a déclaré Gregory Meeks.

Interrogé mercredi au sujet des réacteurs, du programme F-35 et de ses projets pour le sommet d’Ankara, Trump a déclaré: « Je vais probablement faire quelque chose qui les rendra très heureux. »

Ces moteurs, produits par General Electric GE.N , équiperont le premier avion de combat de fabrication nationale turc, le KAAN, un projet majeur lancé en 2016 dans le cadre des efforts déployés par ce membre de l’OTAN pour renforcer son autonomie en matière de défense. La Turquie s’était montrée frustrée par les relations en dents de scie qu’elle a entretenues par le passé avec l’Occident et par certains embargos sur les armes, même si les responsables turcs reconnaissent qu’il faudra des années avant de remplacer les F-16 de fabrication américaine qui constituent l’épine dorsale de son armée de l’air.

L'acquisition par la Turquie, en 2019, de systèmes de défense aérienne russes a détérioré ses relations avec les États-Unis et entravé le soutien du Congrès à Ankara. En réponse, Washington a imposé des sanctions et exclu la Turquie du programme d'avions de combat F-35.

Le Congrès a également adopté une loi interdisant toute vente de F-35 à la Turquie tant qu’Ankara resterait en possession des S-400, affirmant que ces systèmes russes constituent un risque pour la sécurité des avions de combat de fabrication américaine. Depuis lors, cette question reste un point de friction majeur entre les deux pays, même si la Turquie entretient des relations plus chaleureuses avec Washington sous l’administration Trump.

Jeudi, plusieurs législateurs démocrates ont déclaré s’opposer à la vente de moteurs et ont mis en garde l’administration contre toute vente de F-35 à Ankara.

« Nous ne pouvons pas récompenser le gouvernement d’Erdogan alors qu’il continue de violer la législation américaine et de menacer nos alliés démocratiques sur lesquels nous pouvons compter », a déclaré le député Chris Pappas, du New Hampshire, dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Absolument aucun F-35 pour la Turquie. »

« Si le président des États-Unis poursuit dans cette voie, je présenterai une résolution commune de désapprobation », a déclaré la députée américaine Dina Titus, démocrate du Nevada, dans un message publié sur les réseaux sociaux, en référence à la vente de moteurs d’avion.