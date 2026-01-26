Les États-Unis soutiennent un financement de 1,6 milliard de dollars pour les terres rares, les actions bondissent

USA Rare Earth USAR.O a déclaré lundi que l'administration Trump soutiendrait un programme de financement par emprunt et par capitaux propres de 1,6 milliard de dollars pour l'aider à construire une mine et une installation d'aimants au Texas afin d'approvisionner les secteurs de la défense et de la haute technologie.

Reuters a rapporté au cours du week-end que le ministère américain du Commerce prenait une participation de 10% dans USA Rare Earth, basé dans l'Oklahoma, dans le cadre d'uneinitiative visant à stimuler la production de matériaux critiques et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine, leader du marché.

Les actions d'USA Rare Earth ont augmenté de 15 % pour atteindre 28,42 dollars lundi.

Les terres rares, un groupe de 17 éléments mineurs , et les aimants fabriqués à partir de ces éléments sont utilisés dans une large gamme de produits, notamment les téléphones portables, les avions de chasse, les véhicules électriques et les trousses médicales.

USA Rare Earth a développé une mine à Sierra Blanca, au Texas, avec Texas Mineral Resources TMRC.PK , qui devrait ouvrir d'ici 2028. Elle possède uneusine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'année.

Cet investissement est le dernier en date à renforcer la présence de Washington dans le secteur des minéraux critiques , après les prises de participation dans MP Materials

MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO .

DÉTAILS DE L'OPÉRATION

USA Rare Earth a déclaré avoir reçu une lettre d'intention pour l'opération , qui prévoit un financement fédéral de 277 millions de dollars et un prêt garanti de premier rang de 1,3 milliard de dollars dans le cadre de la loi CHIPS.

Reuters a rapporté l'année dernière que ces fonds étaient réaffectés au financement de projets liés aux minéraux .

L'accord ne prévoit pas de prix plancher ou de garantie de prix de la part du gouvernement, ce qui avait été accordé à MP Materials dans le cadre d'un investissement similaire l'année dernière.

MP Materials s'était vu garantir un prix de 110 dollars par kilogramme pour les terres rares légères qu'elle vend. USA Rare Earth devra acheter des terres rares légères sur le marché et suppose qu'elle paiera 125 dollars par kilogramme, ont déclaré les dirigeants.

USA Rare Earth émettra 16,1 millions d'actions et environ 17,6 millions de bons de souscription au département du commerce.

La société a également levé un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) pour un montant de 1,5 milliard de dollars, ancré par Inflection Point, dans le cadre duquel elle émettra 69,8 millions d'actions à 21,50 dollars chacune.

Inflection Point est une société d'acquisition spécialisée qui a aidé USA Rare Earth à entrer en bourse l'année dernière. Michael Blitzer est le président des deux sociétés.

L'accord PIPE, ainsi que l'investissement gouvernemental proposé, porteraient le montant total à 3,1 milliards de dollars.

Le coût de la mine, de l'installation d'aimants et des projets connexes s'élèverait à environ 4,1 milliards de dollars. Compte tenu des liquidités disponibles et des investissements annoncés lundi, USA Rare Earth aurait besoin de 600 millions de dollars supplémentaires, ce qui, selon les dirigeants, devrait se faire par le biais d'une augmentation de capital.

La société n'a pas encore de clients en vue et vise plutôt à être un "stock de sécurité" qui fournit aux clients ses produits de niche en fonction des besoins, ce qui, selon les dirigeants, constituera une approche à plus forte marge.

"La question clé que tout le monde doit se poser est la suivante: "Quel serait le coût d'un accès à rien?", et c'est ce qui motive notre stratégie de vente précoce", a déclaré la directrice générale Barbara Humpton aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique lundi.

Un haut fonctionnaire de Trump a déclaré le mois dernier que l'administration prévoyait d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain .