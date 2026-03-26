Les États-Unis soutiennent Taïwan en matière de défense et d'énergie, selon un diplomate de haut rang

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Le plus haut diplomate américain à Taïwan s'est efforcé d'envoyer un message rassurant selon lequel son gouvernement soutenait l'île à la fois en renforçant ses défenses et en assurant l'approvisionnement en énergie pendant la guerre d'Iran, dans un discours prononcé jeudi devant des dirigeants taïwanais de haut rang.

Les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes et soutien international de Taïwan, revendiquée par la Chine, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

S'exprimant lors d'un dîner de la Chambre de commerce américaine à Taïwan, en présence du président Lai Ching-te et d'autres hauts responsables, Raymond Greene a déclaré que les engagements pris par les États-Unis dans le cadre de la loi sur les relations avec Taïwan (Taiwan Relations Act), qui prévoit notamment la vente d'armes, demeuraient "solides comme le roc".

"Notre objectif reste de créer un environnement dans lequel les deux rives du détroit de Taiwan peuvent résoudre leurs différends de manière pacifique et sans coercition. Pour y parvenir, nous considérons le dialogue et la dissuasion comme les deux faces d'une même médaille stable", a-t-il déclaré.

"Dans ce contexte, nous continuons à soutenir les efforts de Taïwan pour acquérir des capacités de défense essentielles", a ajouté Greene, soulignant que Taïwan se concentre sur l'acquisition de systèmes rentables tels que les drones et les défenses antiaériennes et antimissiles intégrées.

TRUMP RENCONTRERA XI EN MAI

Greene, qui dirige l'American Institute in Taiwan, qui gère les relations en l'absence de liens diplomatiques formels, s'exprimait juste un jour après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait le président chinois Xi Jinping à la mi-mai, un voyage très surveillé reporté en raison de la guerre d'Iran .

Pékin, qui n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer l'île sous son contrôle, a exigé la fin des ventes d'armes américaines à Taïwan, qui est gouvernée démocratiquement.

Greene s'est également engagé à ce que les États-Unis fournissent davantage de pétrole brut et de gaz naturel à Taïwan pour "atténuer davantage les effets des perturbations actuelles de l'approvisionnement en matières premières au niveau mondial", sans toutefois mentionner directement la guerre au Moyen-Orient.

Le raffineur public taïwanais, CPC, et l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N ont récemment convenu que l'entreprise américaine doublerait les importations de gaz de CPC vers l'île, a-t-il ajouté.

"Comme je l'ai dit l'année dernière, l'Amérique est prête à répondre aux besoins énergétiques de Taïwan, toutes sources et technologies confondues."