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Les États-Unis sont en pourparlers concernant la coproduction de missiles en Europe, selon une source
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabine Siebold

Les États-Unis sont en pourparlers avec l'Allemagne et d'autres pays européens en vue de mettre en place une coproduction des missiles AIM-120 AMRAAM de Raytheon et un centre de maintenance pour les missiles PAC-3 Patriot de Lockheed en Europe, a déclaré une source à Reuters.

S'ils sont mis en œuvre, ces deux projets pourraient libérer des capacités dans les usines de Raytheon RTX.N et de Lockheed Martin LMT.N aux États-Unis et permettre à ces géants américains de la défense d'accélérer leur production sur leur territoire.

Les pays signeront une déclaration d’intention lors d’un forum industriel de l’OTAN organisé en marge du sommet de l’alliance militaire à Ankara, plus tard dans la journée de mardi, a déclaré la source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

Les missiles PAC-3 destinés aux unités de défense aérienne Patriot et les missiles AIM-120C-8, lancés par les systèmes de défense aérienne NASAMS ainsi que par les avions de chasse F-16, sont très demandés en Ukraine, où Kyiv repousse les attaques russes depuis l’invasion à grande échelle lancée par Moscou en 2022.

Le président américain Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les alliés européens pour leur dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité, tout en les exhortant à augmenter leurs dépenses de défense et à acheter davantage de matériel américain . Il a également menacé à plusieurs reprises de retirer Washington de l’OTAN.

À la mi-juin, Trump a invoqué la loi sur la production de défense afin de remédier aux contraintes pesant sur l’approvisionnement en armes ainsi que sur le développement de la production de munitions et des chaînes d’approvisionnement.

Cette décision fait suite à des inquiétudes croissantes à Washington quant à la capacité des fabricants d’armes américains à répondre à la demande, la guerre contre l’Iran et celle en Ukraine ayant toutes deux épuisé les stocks d’armes américains.

Trump a également encouragé la coproduction d’armes américaines avec l’Europe.

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