Les États-Unis sollicitent des commentaires sur la demande de Zoox de déployer des robotsaxis sans volant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions pour les abonnés supplémentaires) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré mardi qu'elle sollicitait les commentaires du public sur l'unité de conduite autonome d'Amazon.com AMZN.O , Zoox , qui prévoit de déployer jusqu'à 2.500 robotsaxis construits à cet effet et dépourvus de volant. Zoox a déposé une demande en août pour obtenir l'approbation de l'agence de sécurité automobile en affirmant qu'elle offrirait un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des véhicules conduits par des humains et qu'elle aurait besoin d'être exemptée de huit normes fédérales de sécurité des véhicules rédigées dans l'optique des conducteurs humains.

"Il s'agit d'une étape importante qui permettra à l'industrie américaine des véhicules électriques de disposer d'une voie simplifiée pour le déploiement commercial à grande échelle de nouvelles flottes de véhicules électriques", a déclaré Sean Duffy, secrétaire américain aux transports, lors d'un forum organisé mardi, ajoutant qu'il avait approuvé la prochaine série de révisions proposées par la NHTSA aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles afin de prendre en compte les véhicules sans conducteur humain.

La NHTSA est habilitée à accorder des dérogations pour permettre à un maximum de 2 500 véhicules par constructeur et par an de circuler sur les routes américaines sans contrôle humain, mais l'agence a passé des années à examiner plusieurs demandes d'exemption sans prendre de mesures. Les constructeurs doivent démontrer que les véhicules sans contrôle humain offrent un niveau de sécurité équivalent et que les exemptions sont dans l'intérêt du public.

L'année dernière, la NHTSA a déclaré qu'elle rationalisait l'examen des demandes déposées par les constructeurs automobiles cherchant à déployer des véhicules à conduite autonome sans les commandes humaines nécessaires comme le volant, les pédales de frein ou les rétroviseurs.

Les constructeurs automobiles ont déjà exprimé leur frustration face à la lenteur des examens des véhicules autonomes par l'agence . En vertu de la loi, les véhicules entièrement autonomes n'ont pas besoin de l'approbation de la NHTSA s'ils sont dotés de commandes humaines.

Le robotaxi électrique entièrement autonome Zoox a été dévoilé en décembre 2020 et a une vitesse de pointe de 75 miles par heure. Il est équipé de sièges de type feu de camp ou chariot.

En 2018, GM GM.N a demandé à la NHTSA de déployer jusqu'à 2 500 voitures sans volant ni pédale de frein sur les routes américaines. En 2020, GM a retiré sa demande et en 2022, le constructeur automobile de Détroit a de nouveau demandé l'approbation de la NHTSA pour déployer des véhicules sans contrôle humain, mais la demande a été retirée en octobre 2024.