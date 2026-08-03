Les États-Unis signent un accord visant à stimuler la production de pièces pour les missiles Patriot et THAAD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du montant au paragraphe 1, du contexte de l'accord récent et des informations générales aux paragraphes 2 et 3, de détails sur les stocks au paragraphe 5, et de l'accord avec RTX au paragraphe 9) par David Ljunggren

Les États-Unis ont signé un contrat de plus de 3 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) avec Lockheed Martin LMT.N et Northrop Grumman NOC.N afin d'accélérer la production de pièces pour les missiles intercepteurs Patriot et THAAD, alors que les conflits en Iran et en Ukraine mettent à rude épreuve les stocks. Cet accord, annoncé lundi par le Pentagone et Northrop, fait suite à l’annonce, la semaine dernière, d’un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) attribué à Lockheed pour la production de missiles intercepteurs Patriot. Les États-Unis ont fourni d’importantes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant également des munitions dans le conflit iranien , ce qui suscite des inquiétudes quant aux stocks d’armes de défense aérienne et d’armes à guidage de précision.

Le Pentagone a indiqué lundi dans un communiqué que cet accord-cadre permettrait de tripler la production de missiles Patriot et de quadrupler celle des systèmes THAAD.

Le Center for Strategic and ⁠International ​Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, a récemment estimé que l’armée américaine disposait de moins de 1 000 intercepteurs Patriot et de moins de 250 intercepteurs THAAD — deux systèmes de défense aérienne essentiels. Tous deux ont ​été largement utilisés au Moyen-Orient. Les négociateurs du Pentagone ont exhorté les sous-traitants à accélérer la mise en œuvre des accords de production provisoires conclus plus tôt cette année afin d’augmenter la production de missiles.

L’Ukraine souffre d’une pénurie chronique de missiles Patriot, qui restent la seule arme de son arsenal capable d’abattre des missiles balistiques.

Le Pentagone a déclaré que cet accord permettrait de mettre en place une deuxième source d’approvisionnement en moteurs-fusées à propergol solide PAC-3 et d’accélérer la production de dispositifs de sécurité d’allumage.

Les États-Unis ont conclu un accord-cadre similaire avec RTX

RTX.N , la société mère de Raytheon, afin de faire passer la production de missiles de croisière Tomahawk du rythme actuel d’environ 60 unités par an pour les États-Unis à 1 000 unités par an à terme.