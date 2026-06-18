Les États-Unis signent un accord de prêt de 725 millions de dollars avec Energy Fuels pour stimuler la production nationale de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone et Nandan Mandayam

Le gouvernement américain a signé jeudi un engagement de prêt conditionnel de 725 millions de dollars avec Energy Fuels UUUU.A afin de stimuler la transformation nationale des éléments de terres rares, dans le cadre de ses efforts visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Energy Fuels, spécialisée dans la production d’uranium, va étendre ses activités à la séparation et à la métallisation des terres rares, processus essentiels à la fabrication d’aimants permanents, a indiqué dans un communiqué le Bureau du Capital Stratégique (OSC) du ministère américain de la Guerre.

Le ministère américain de la Défense a été rebaptisé « ministère de la Guerre » par le président Donald Trump.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont intensifié leurs investissements dans l’extraction et le traitement des terres rares, suite à la décision de la Chine de restreindre les exportations d’aimants à base de terres rares.

Ces aimants sont utilisés pour fabriquer des moteurs destinés aux véhicules électriques, aux éoliennes, aux disques durs et aux appareils médicaux tels que les appareils d’IRM.

Energy Fuels doit satisfaire à des exigences financières, juridiques, techniques et autres en matière de diligence raisonnable, dans le cadre de l’accord de prêt conditionnel, a indiqué l’OSC, sans donner plus de détails sur ces exigences.

L’augmentation de la production d’aimants en terres rares par l’entreprise « soutiendra directement les installations de fabrication d’aimants permanents dans l’ensemble du secteur industriel américain et améliorera les chaînes d’approvisionnement pour d’autres produits industriels et de défense spécialisés », a déclaré l’OSC.