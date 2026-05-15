Les États-Unis s'attendent à des achats agricoles chinois « se chiffrant en dizaines de milliards », selon Greer, à la suite du sommet Trump-Xi

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Les États-Unis s'attendent à ce que la Chine s'engage à acheter pour « plusieurs dizaines de milliards » de dollars de produits agricoles américains à la suite d'un sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, a déclaré vendredi le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

M. Greer a évoqué l'accord sur 25 millions de tonnes de soja par an conclu en octobre dernier et a déclaré que les États-Unis s'attendaient également à « voir aboutir de cette visite un accord portant sur des achats de produits agricoles de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an au cours des trois prochaines années ».

« Et c'est plus général, c'est un chiffre global. Cela ne concerne pas seulement le soja, mais tout le reste », a-t-il déclaré lors d'une interview sur Bloomberg Television.

Par ailleurs, M. Trump a déclaré lors d’une interview diffusée jeudi soir dans l’émission « Hannity » sur Fox News que « la Chine achètera beaucoup de nos produits agricoles ».

On ne savait pas immédiatement quels produits seraient concernés ni si le soja ferait partie de ces « achats de plusieurs dizaines de milliards », mais les traders et les analystes ont déclaré s’attendre à ce que l’engagement existant concernant le soja fasse partie de l’accord, ce qui représenterait à lui seul plus de 10 milliards de dollars.

Le soja est le premier produit exporté par les États-Unis vers la Chine, de loin le plus gros acheteur mondial, et ces graines oléagineuses ont joué un rôle clé dans les négociations commerciales au cours des premier et deuxième mandats de Trump.

M. Greer a déclaré que la Chine respectait ses engagements d'achat de soja et que Washington s'attendait à ce que la majeure partie des achats supplémentaires ait lieu en fin d'année.

« Un chiffre à deux chiffres ne veut rien dire, mais le mot "plus tard" signifie que la Chine n'achètera pas de fèves de la récolte précédente », a déclaré un négociant basé en Asie.

En février, Trump avait évoqué la possibilité que la Chine achète 8 millions de tonnes supplémentaires issues de la récolte américaine qui venait de s’achever, bien que les négociants aient déclaré que de telles ventes étaient désormais hautement improbables.

À l'approche du sommet, les marchés ne s'attendaient pas à ce que Pékin relève son objectif d'achat de soja au-delà de 25 millions de tonnes, une prévision renforcée par les commentaires du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent jeudi, suggérant que l'accord existant réglait la question.

Les négociants surveillent de près toute réduction des droits de douane sur le soja, qui pourrait permettre aux tritteurs privés chinois de reprendre leurs achats de soja américain après avoir été pratiquement écartés de la récolte américaine de l'année dernière en raison de droits de douane élevés. À l'époque, les négociants agricoles d'État étaient les seuls acheteurs actifs.