 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 299,65
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis s'attendent à de nouveaux retards de vols, les contrôleurs n'ayant bientôt plus droit à leur salaire
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les absences du trafic aérien ont représenté 6,6 % des retards jeudi

*

Les compagnies aériennes craignent de graves problèmes pour le week-end

*

Le chef du syndicat affirme que certains contrôleurs exercent un deuxième emploi pour payer leurs factures

(Ajout d'un commentaire d'un démocrate et d'éléments d'information aux paragraphes 4, 7 et 8) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que davantage de vols soient retardés et que les contrôleurs aériens ne toucheront pas leur premier salaire alors que la fermeture du gouvernement fédéral entre dans son 24e jour.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) doivent travailler sans salaire pendant la fermeture du gouvernement . Les contrôleurs ne recevront pas leur premier salaire complet mardi.

"Je pense qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons de mardi et après, je pense que les perturbations vont s'aggraver", a déclaré Sean Duffy lors de l'émission "America Reports" sur Fox News.

L'état de la sécurité aérienne est suivi de près, à la recherche de signes d'aggravation des retards ou des annulations, tout ce qui montre que le shutdown rend la vie des Américains plus difficile, ce qui pourrait pousser les législateurs à sortir de l'impasse.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Philadelphie, Sean Duffy a déclaré que l'académie des contrôleurs aériens de l'Administration fédérale de l'aviation n'aurait plus assez d'argent dans les semaines à venir pour payer les étudiants en contrôle aérien et que certains étudiants avaient déjà décidé de se retirer ou ne pas commencer les cours.

Les compagnies aériennes s'attendent à de nouvelles perturbations.

Les républicains, dont Sean Duffy, reprochent aux démocrates de ne pas rouvrir le gouvernement. Les démocrates disent que c'est le président Donald Trump et les républicains qui refusent de négocier sur les subventions aux soins de santé qui expirent à la fin de l'année.

Le représentant démocrate Rick Larsen a déclaré que les républicains devraient négocier. "Les contrôleurs ne devraient jamais avoir à se demander où ils trouveront de l'argent pour payer leur hypothèque ou mettre de la nourriture sur la table", a déclaré Larsen.

Le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré lors de la conférence de presse que les contrôleurs subissaient un stress énorme et que certains d'entre eux prenaient un deuxième emploi pour payer leurs factures.

La fermeture "entraîne une distraction inutile, et ils ne peuvent pas se concentrer à 100 % sur leur travail, ce qui rend le système moins sûr", a déclaré Nick Daniels. "Nous n'avons pas commencé le shutdown. Ce n'est pas nous qui y mettons fin, mais nos élus. Et notre message est simple: mettez fin à la fermeture aujourd'hui."

Environ 6,6 % des vols retardés jeudi étaient dus à l'absence des contrôleurs aériens, soit un peu plus que les 5 % habituels, mais beaucoup moins que les 53 % observés les jours précédents pendant la fermeture, a indiqué le ministère des transports.

Jeudi, la FAA a déclaré que les problèmes de personnel des contrôleurs aériens l'avaient obligée à retarder les vols dans les aéroports de New York, Washington, Newark et Houston.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle dans les aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en termes d'effectifs, et nombre d'entre eux avaient déjà effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même le shutdown.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Triple record à Wall Street après l'inflation américaine
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, traversée par un vent d'optimisme après l'annonce d'une inflation moins forte que prévu en septembre qui vient confirmer les attentes de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Les ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Entrée de NYSE Wall Street à New York
    Wall Street à des records, l'inflation rassure
    information fournie par Reuters 24.10.2025 22:26 

    NEW YORK (Reuters) -Les trois grands indices de la Bourse de New York ont encore établi des records de clôture vendredi après une hausse de l'inflation moindre que prévu en septembre, qui a rassuré les investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) et le Premier ministre canadien Mark Carney dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 7 octobre 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Le Canada fait un geste envers Trump après la rupture des relations commerciales
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:19 

    Une province canadienne a tendu vendredi la main à Donald Trump en retirant une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane américains, qui avait suscité sa colère et l'avait conduit la veille à rompre les négociations commerciales avec le Canada. ... Lire la suite

  • De la fumée au-dessus de bâtiments après une explosion au complexe de KK Park, dans l'est de la Birmanie, vue depuis le district de Mae Sot, dans la province de Tak en Thaïlande, le 24 octobre 2025 ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Centres d'arnaques en ligne: plus de 1.000 personnes ont fui la Birmanie pour la Thaïlande
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:09 

    Plus de 1.000 personnes, principalement des Chinois, ont fui en Thaïlande depuis la Birmanie cette semaine, ont déclaré vendredi des responsables provinciaux thaïlandais, quelques jours après une descente de l'armée birmane dans l'un des plus gros centres d'arnaques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank