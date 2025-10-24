Les États-Unis s'attendent à de nouveaux retards de vols, les contrôleurs n'ayant bientôt plus droit à leur salaire

Les absences du trafic aérien ont représenté 6,6 % des retards jeudi

Les compagnies aériennes craignent de graves problèmes pour le week-end

Le chef du syndicat affirme que certains contrôleurs exercent un deuxième emploi pour payer leurs factures

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que davantage de vols soient retardés et que les contrôleurs aériens ne toucheront pas leur premier salaire alors que la fermeture du gouvernement fédéral entre dans son 24e jour.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) doivent travailler sans salaire pendant la fermeture du gouvernement . Les contrôleurs ne recevront pas leur premier salaire complet mardi.

"Je pense qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons de mardi et après, je pense que les perturbations vont s'aggraver", a déclaré Sean Duffy lors de l'émission "America Reports" sur Fox News.

L'état de la sécurité aérienne est suivi de près, à la recherche de signes d'aggravation des retards ou des annulations, tout ce qui montre que le shutdown rend la vie des Américains plus difficile, ce qui pourrait pousser les législateurs à sortir de l'impasse.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Philadelphie, Sean Duffy a déclaré que l'académie des contrôleurs aériens de l'Administration fédérale de l'aviation n'aurait plus assez d'argent dans les semaines à venir pour payer les étudiants en contrôle aérien et que certains étudiants avaient déjà décidé de se retirer ou ne pas commencer les cours.

Les compagnies aériennes s'attendent à de nouvelles perturbations.

Les républicains, dont Sean Duffy, reprochent aux démocrates de ne pas rouvrir le gouvernement. Les démocrates disent que c'est le président Donald Trump et les républicains qui refusent de négocier sur les subventions aux soins de santé qui expirent à la fin de l'année.

Le représentant démocrate Rick Larsen a déclaré que les républicains devraient négocier. "Les contrôleurs ne devraient jamais avoir à se demander où ils trouveront de l'argent pour payer leur hypothèque ou mettre de la nourriture sur la table", a déclaré Larsen.

Le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré lors de la conférence de presse que les contrôleurs subissaient un stress énorme et que certains d'entre eux prenaient un deuxième emploi pour payer leurs factures.

La fermeture "entraîne une distraction inutile, et ils ne peuvent pas se concentrer à 100 % sur leur travail, ce qui rend le système moins sûr", a déclaré Nick Daniels. "Nous n'avons pas commencé le shutdown. Ce n'est pas nous qui y mettons fin, mais nos élus. Et notre message est simple: mettez fin à la fermeture aujourd'hui."

Environ 6,6 % des vols retardés jeudi étaient dus à l'absence des contrôleurs aériens, soit un peu plus que les 5 % habituels, mais beaucoup moins que les 53 % observés les jours précédents pendant la fermeture, a indiqué le ministère des transports.

Jeudi, la FAA a déclaré que les problèmes de personnel des contrôleurs aériens l'avaient obligée à retarder les vols dans les aéroports de New York, Washington, Newark et Houston.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle dans les aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en termes d'effectifs, et nombre d'entre eux avaient déjà effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même le shutdown.