Les États-Unis s'attendent à ce que la Chine augmente ses achats de produits agricoles, selon un responsable du commerce

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Les États-Unis s'attendent à une « augmentation à deux chiffres » des achats de produits agricoles par la Chine à la suite de la rencontre de la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a déclaré dimanche le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

« Ce que nous attendons des nouveaux accords d'achat... c'est une augmentation à deux chiffres des achats de produits agricoles au total. Quand je dis "au total", je veux dire tout le reste: cela peut être du soja, du bœuf, des céréales, des produits laitiers, toutes sortes de choses », a déclaré M. Greer à l'émission « Face the Nation » de CBS, ajoutant que de plus amples détails sur les accords seraient bientôt communiqués.