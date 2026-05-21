Les États-Unis s'apprêtent à octroyer 2 milliards de dollars à des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique et à prendre des participations dans celles-ci, selon le Wall Street Journal

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L'administration Trump accorde 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dans le cadre d'accords prévoyant une prise de participation du gouvernement américain, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant le ministère du Commerce.