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Les États-Unis s'apprêtent à octroyer 2 milliards de dollars à des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique et à prendre des participations dans celles-ci, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump accorde 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dans le cadre d'accords prévoyant une prise de participation du gouvernement américain, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant le ministère du Commerce.

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