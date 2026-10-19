Les États-Unis s'apprêtent à annoncer mardi la certification du Boeing 737 MAX 10, selon certaines sources

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Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer mardi, lors d'une visite dans l'État de Washington, que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a approuvé le Boeing 737 BA.N MAX 10, ont indiqué des sources à Reuters.

M. Duffy doit se rendre mardi dans une usine Boeing à Everett, dans l'État de Washington, pour mettre en avant la certification par la FAA de la version plus grande de l'avion le plus vendu de Boeing.