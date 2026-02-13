Les États-Unis retirent une liste récemment mise à jour d'entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation) par Michael Martina et Alexandra Alper

Les Etats-Unis ont retiré une liste actualisée d'entreprises chinoises soupçonnées d'aider l'armée de Pékin peu après sa publication vendredi, en y ajoutant certaines des plus grandes sociétés technologiques chinoises, dont Alibaba 9988.HK et Baidu 9888.HK .

Le document - affiché pendant environ une heure - avait également supprimé de la liste les principaux fabricants chinois de puces mémoire, CXMT et YMTC, s'attirant les foudres des faucons chinois à Washington qui craignent que l'expertise croissante de ces entreprises en matière de fabrication de puces ne contribue à renforcer l'armée chinoise.

"Une lettre de l'agence demandant le retrait de ce document a été reçue après qu'il ait été placé en inspection publique", a indiqué le Federal Register dans une note éditoriale, sans donner de raison.

Le Pentagone et la Maison Blanche n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Espérons que (Le Pentagone) a retiré le document parce que la suppression de CXMT et YMTC était une erreur", a déclaré Chris McGuire, un ancien fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden, qui a déclaré que cela serait logique, étant donné l'ajout à la liste de nombreuses autres entreprises essentielles à la pile d'IA chinoise, telles qu'Alibaba et Baidu.

Parmi les autres ajouts au document retiré vendredi figurent le constructeur automobile BYD 002594.SZ , la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS et la société de technologie robotique pilotée par l'IA RoboSense Technology Co Ltd 2498.HK .

La publication et le retrait précipité de la liste interviennent alors que l'administration Trump a cherché à éviter de contrarier Pékin à la suite d'une trêve commerciale conclue par le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump en octobre.

Depuis, l'administration a adopté une ligne plus souple vis-à-vis de Pékin, en donnant à Nvidia le feu vert pour exporter ses deuxièmes puces d'IA les plus avancées vers la Chine et en reportant une règle qui aurait interdit à des milliers d'entreprises chinoises d'acheter de la technologie américaine.

Jeudi, Reuters a rapporté qu'il avait mis en veilleuse un certain nombre de mesures de sécurité nationale visant Pékin, y compris une interdiction des opérations américaines de China Telecom et des restrictions sur les ventes d'équipements chinois pour les centres de données américains.

M. Trump devrait se rendre en Chine en avril, mais les dates de sa visite n'ont pas encore été fixées .

Bien que la liste du Pentagone n'impose pas formellement de sanctions aux entreprises chinoises, en vertu d'une nouvelle loi, le ministère ne pourra plus, dans les années à venir, passer de contrats ou de marchés avec des entreprises figurant sur la liste.

L'inscription sur la liste envoie également un message aux fournisseurs du Pentagone et à d'autres agences gouvernementales américaines quant à l'opinion de l'armée américaine sur les entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis pour leur inscription sur la liste.

Un porte-parole d'Alibaba a déclaré que l'inclusion de l'entreprise n'était pas justifiée et a menacé d'intenter une action en justice. "Alibaba n'est pas une entreprise militaire chinoise et ne fait pas partie d'une stratégie de fusion militaire et civile."

La liste comprend déjà de grandes entreprises chinoises telles que Tencent Holdings 0700.HK , l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine, et CATL, un important fabricant de batteries dans l'industrie des véhicules électriques.