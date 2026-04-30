Les États-Unis reprennent leurs vols commerciaux vers le Venezuela

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Les liaisons aériennes de passagers entre les États-Unis et le Venezuela ont repris jeudi après plus de six ans d'interruption. Le premier vol d'American Airlines AAL.O a décollé de Miami à destination de Caracas vers 10 h 15, selon la compagnie aérienne.

American reprend un service quotidien vers le Venezuela, proposant des vols sur un Embraer 175 via Envoy, sa filiale régionale détenue à 100 %. Elle prévoit d'ajouter un deuxième vol quotidien à partir du 21 mai.