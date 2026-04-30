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Les États-Unis reprennent leurs vols commerciaux vers le Venezuela
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les liaisons aériennes de passagers entre les États-Unis et le Venezuela ont repris jeudi après plus de six ans d'interruption. Le premier vol d'American Airlines AAL.O a décollé de Miami à destination de Caracas vers 10 h 15, selon la compagnie aérienne.

American reprend un service quotidien vers le Venezuela, proposant des vols sur un Embraer 175 via Envoy, sa filiale régionale détenue à 100 %. Elle prévoit d'ajouter un deuxième vol quotidien à partir du 21 mai.

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