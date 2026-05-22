Les États-Unis reportent une nouvelle fois la fermeture de deux tranches d'une centrale à combustibles fossiles en Pennsylvanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué du ministère de l'Énergie aux paragraphes 1 à 3 et des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 6)

Jeudi, l'administration Trump a encore reporté la fermeture des principales unités de la centrale électrique à combustibles fossiles d'Eddystone, en Pennsylvanie, en ordonnant à Constellation Energy Corp CEG.O de poursuivre l'exploitation des unités 3 et 4 au-delà de la date de fermeture prévue.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a émis un ordre d'urgence ordonnant au plus grand réseau électrique d'Amérique du Nord, PJM Interconnection, de collaborer avec Constellation Energy pour garantir que les deux unités restent opérationnelles et « pour minimiser les coûts pour le peuple américain », a déclaré le département de l'Énergie dans un communiqué.

« Les sources d’énergie qui fonctionnent quand on en a le plus besoin sont intrinsèquement les plus précieuses — c’est pourquoi le gaz naturel et le pétrole ont été précieux lors des pics de consommation de l’année dernière », a déclaré M. Wright dans ce communiqué.

L'administration du président américain Donald Trump a recouru à des pouvoirs d'urgence pour maintenir en service certaines centrales électriques au charbon et au gaz vieillissantes au-delà de leurs dates de mise hors service prévues, invoquant des préoccupations liées à la fiabilité du réseau. M. Trump a cherché à renforcer le soutien du gouvernement aux combustibles fossiles et à maximiser leur production aux États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, après avoir mené sa campagne présidentielle sur le slogan « forez, forez ».

M. Wright avait d'abord ordonné que les deux unités d'Eddystone restent en service au-delà de leur date de mise hors service prévue fin mai 2025, puis il a émis des ordres ultérieurs en 2025 et 2026 pour maintenir ces unités en service.

Le dernier ordre, rendu jeudi, maintiendra les unités d'Eddystone en service jusqu'au 22 août 2026.