Les États-Unis reportent à 2027 l'annonce des droits de douane sur les puces chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le représentant américain au commerce déclare qu'il imposera de nouveaux droits de douane sur les puces chinoises en juin 2027

Joe Biden a lancé il y a un an une enquête au titre de l'article 301 sur les puces chinoises héritées du passé

Le report par l'administration Trump des droits de douane sur les puces vise à préserver la trêve commerciale avec la Chine

(Ajout du commentaire de l'ambassade de Chine au paragraphe 4) par Alexandra Alper et Akash Sriram

L'administration du président Donald Trump a déclaré mardi qu'elle imposerait des droits de douane sur les importations de semi-conducteurs chinoises en raison de la poursuite "déraisonnable" de la domination de l'industrie des puces par Pékin, mais qu'elle retarderait l'action jusqu'en juin 2027.

Le taux des droits de douane sera annoncé au moins 30 jours à l'avance, selon la déclaration, qui fait suite à une enquête d'un an sur les pratiques commerciales déloyales (Section 301) sur les exportations chinoises de puces anciennes vers les États-Unis, lancée par l'administration de l'ancien président Joe Biden.

"Le fait que la Chine cherche à dominer le secteur des semi-conducteurs est déraisonnable et entrave ou restreint le commerce américain, ce qui justifie l'ouverture d'une procédure", a déclaré le représentant américain au commerce dans son communiqué.

L'ambassade de Chine à Washington a exprimé son opposition à tout droit de douane. "La politisation, l'instrumentalisation et la militarisation des questions commerciales et technologiques, ainsi que la déstabilisation des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, ne profiteront à personne et finiront par se retourner contre nous", a déclaré l'ambassade dans un communiqué transmis à Reuters."Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement nos droits et intérêts légitimes", a-t-elle ajouté.

Cette décision, qui préserve la capacité de Donald Trump à imposer des droits de douane, vise à atténuer les tensions avec Pékin face aux restrictions imposées par la Chine aux exportations de métaux des terres rares dont dépendent les entreprises technologiques mondiales et que la Chine contrôle.

Dans le cadre des négociations avec la Chine pour retarder ces restrictions, Washington a repoussé une règle visant à limiter les exportations technologiques américaines aux unités d'entreprises chinoises déjà inscrites sur la liste noire. Il a également lancé un examen qui pourrait déboucher sur les premières livraisons à la Chine des puces d'intelligence artificielle de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes, selon Reuters, malgré les vives inquiétudes des faucons chinois aux États-Unis qui craignent que ces puces ne renforcent les capacités militaires de la Chine.

L'industrie des puces attend la décision de l'administration sur une enquête tarifaire beaucoup plus large concernant les importations mondiales de puces.

Cette enquête, menée en vertu de l'article 232 de la loi sur la sécurité nationale, pourrait imposer de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs chinois et sur une vaste gamme d'appareils électroniques qui en contiennent, en provenance de tous les pays. Toutefois, des fonctionnaires américains affirment en privé qu'ils pourraient ne pas imposer de droits de douane dans l'immédiat, comme l'a rapporté Reuters .

Joe Biden a déjà imposé des droits de douane supplémentaires de 50 % sur les semi-conducteurs chinois à compter du 1er janvier 2025.