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Les États-Unis rejettent la demande d'allègement des droits de douane sur l'aluminium présentée par Ford, selon le WSJ
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le gouvernement américain a jusqu'à présent rejeté les demandes de Ford Motor F.N et d'autres constructeurs automobiles américains pour un allègement des droits de douane sur l'aluminium après que des incendies dans une usine Novelis ont créé des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement des véhicules, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

La semaine dernière, Ford a demandé de l'aide à l'administration Trump, demandant aux fonctionnaires d'alléger les droits de douane au moins jusqu'à ce que l'usine de laminage d'aluminium de Novelis à Oswego, dans l'État de New York, redevienne pleinement opérationnelle, a indiqué le rapport, citant des personnes ayant connaissance des conversations.

Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des discussions en cours entre les constructeurs automobiles et l'administration sur l'impact des droits de douane du président Donald Trump, selon le rapport, qui ajoute que le gouvernement n'a pas bougé jusqu'à présent.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Ford et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'usine Oswego de Novelis, qui fournit des matériaux pour la lucrative gamme de camions F-150 de Ford, a été mise hors service l'année dernière après deux incendies . En février, la société mère Hindalco HALC.NS a déclaré qu'elle visait à redémarrer l'usine vers la fin du deuxième trimestre.

Novelis a compensé la perte de production avec de l'aluminium provenant de ses usines en Corée du Sud et en Europe, mais le métal importé est soumis à des droits de douane de 50 % dans le cadre du nouveau régime tarifaire.

L'usine dessert également Stellantis STLAM.MI et General Motors GM.N parmi d'autres constructeurs automobiles, bien que Ford soit un consommateur majeur car ses camions utilisent en grande partie une carrosserie en aluminium.

Ford a annoncé une baisse d'environ 50 % de son bénéfice trimestriel en février, à 1 milliard de dollars, car il a absorbé la hausse des coûts due aux contraintes d'approvisionnement causées par l'incendie de l'usine Novelis d'Oswego.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 900,00 USD LME 0,00%
FORD MOTOR
11,535 USD NYSE -0,56%
GENERAL MOTORS
72,770 USD NYSE -0,89%
STELLANTIS
6,324 EUR MIL -3,89%
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