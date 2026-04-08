Allemagne : les commandes à l'industrie rebondissent moins que prévu en février

PHOTO DE FICHIER : Vue générale de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide
Les commandes industrielles en Allemagne ont rebondi moins que prévu en février, a déclaré mercredi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont grimpé de 0,9% en février par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2,0%, après un recul de 11,1% en janvier.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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