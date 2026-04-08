information fournie par Reuters • 08/04/2026 à 08:08

Allemagne : les commandes à l'industrie rebondissent moins que prévu en février

PHOTO DE FICHIER : Vue générale de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide

‌Les commandes ​industrielles en Allemagne ont rebondi moins ​que prévu en ​février, a ⁠déclaré mercredi l'Office ‌fédéral de la statistique.

Les commandes ​ont ‌grimpé de 0,9% ⁠en février par rapport au ⁠mois ‌précédent, en données ⁠corrigées des ‌variations saisonnières ⁠et calendaires, a ⁠précisé ‌l'Office.

Les économistes interrogés par ​Reuters ‌tablaient sur une hausse de ​2,0%, après ⁠un recul de 11,1% en janvier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)