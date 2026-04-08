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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SHELL SHEL.L doit publier ce mercredi, avant l'ouverture des marchés, ses résultats financiers.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40L1LS

(Rédigé par Claude Chendjou)

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EMEIS
14,080 EUR Euronext Paris +2,77%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
94,67 USD Ice Europ -8,46%
Pétrole WTI
96,08 USD Ice Europ -11,70%
SHELL
3 562,500 GBX LSE +0,54%
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