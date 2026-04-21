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Les États-Unis recherchent 10 milliards de dollars pour la prochaine phase de révision du contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, souhaite que le Congrès lui accorde 10 milliards de dollars pour la prochaine phase d'un vaste projet visant à moderniser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain et à réduire les perturbations systémiques des vols.

L'année dernière, le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars au projet visant à remplacer les technologies obsolètes et à renforcer les tours de contrôle du trafic aérien qui manquent de personnel. Une grande partie des nouvelles dépenses proposées concerne le développement de nouveaux logiciels qui pourraient contribuer à rendre le transport aérien beaucoup plus efficace, a déclaré M. Duffy lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

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