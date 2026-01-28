Les États-Unis qualifient Taïwan de "partenaire essentiel" après des discussions de haut niveau sur la technologie et l'IA

Taïwan et les États-Unis s'entretiennent dans le cadre d'un mécanisme mis en place lors du premier mandat de Trump

Taïwan et les États-Unis ont conclu un accord tarifaire et commercial au début du mois

Taïwan est un important producteur de puces avancées pour l'IA

Les investissements américains à Taïwan augmentent car les entreprises recherchent des chaînes d'approvisionnement non chinoises, selon le ministre

De hauts fonctionnaires taïwanais et américains ont discuté de la coopération en matière d'intelligence artificielle, de technologie et de drones lors d'un forum de haut niveau lancé au cours de la première administration Trump, le département d'État américain faisant l'éloge de Taipei en tant que "partenaire vital".

Les États-Unis sont le principal soutien international de Taïwan et son principal fournisseur d'armes face à la pression croissante exercée par la Chine sur l'île , malgré l'absence de liens diplomatiques formels. Le dialogue sur le partenariat pour la prospérité économique entre les États-Unis et Taïwan a eu lieu pour la première fois en novembre 2020.

Le département d'État a déclaré que le sixième cycle de discussions avait eu lieu mardi, sous la direction du sous-secrétaire aux affaires économiques Jacob Helberg et du ministre taïwanais de l'économie Kung Ming-hsin, qui est en visite aux États-Unis.

Les deux parties ont signé des déclarations sur la coopération en matière de sécurité économique et sur la déclaration Pax Silica - une initiative menée par les États-Unis visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en IA et en semi-conducteurs dans un contexte de concurrence intense de la part de la Chine, le principal rival stratégique de Washington.

"Taïwan est un partenaire essentiel pour ces initiatives économiques et d'autres initiatives importantes, et son secteur manufacturier de pointe joue un rôle clé en alimentant la révolution de l'IA", a déclaré le département d'État dans un communiqué.

Les discussions ont également inclus des échanges sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement - y compris la façon dont elle est liée à l'IA - la certification des composants de drones et la coopération sur les minéraux critiques, a indiqué le communiqué.

"Les discussions se sont concentrées sur la mise en évidence des progrès dans la réponse à la coercition économique, la poursuite de la coopération mutuelle dans les pays tiers et l'élimination des obstacles fiscaux afin d'accroître les investissements entre les États-Unis et Taïwan", a indiqué le communiqué.

Taïwan, l'un des principaux producteurs de semi-conducteurs avancés qui alimentent l'intelligence artificielle, fait depuis longtemps pression en faveur d'un accord visant à éviter la double imposition, affirmant que cela stimulerait les investissements bilatéraux.

Le ministère taïwanais de l'économie a déclaré que les deux parties avaient convenu que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine, étaient "cruciales pour la sécurité et la prospérité économiques mondiales" Les deux parties ont également discuté de la sécurité des câbles sous-marins, de la coopération en matière de satellites en orbite basse et de la formation de talents dans le domaine des hautes technologies.

Kung a déclaré mercredi au groupe de réflexion Atlantic Council que, grâce à l'expertise américaine en matière de conception de puces d'intelligence artificielle et à la position dominante de Taïwan dans le domaine des fonderies de puces, la coopération entre Washington, le géant taïwanais de la fabrication de puces TSMC et Taipei s 'intensifierait au cours des cinq à dix prochaines années.

Taïwan et les États-Unis ont conclu un accord ce mois-ci pour réduire les droits de douane sur les exportations taïwanaises vers les États-Unis et stimuler les investissements taïwanais dans les semi-conducteurs et d'autres secteurs dans le pays.

Les entreprises taïwanaises se sont engagées à investir 250 milliards de dollars pour développer la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis, tandis que Taipei garantira un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour soutenir d'autres investissements.

Kung a déclaré que les entreprises américaines , notamment Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Micron Technology MU.O , continuaient d'investir massivement à Taïwan - plus de 15 milliards de dollars - pour construire une chaîne d'approvisionnement "non rouge" qui ne dépende pas de la Chine.

"Le montant réel devrait être bien plus élevé que cela. Ils investissent également dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, les services logiciels en nuage, etc. Tous ces domaines font l'objet d'investissements accrus à Taïwan", a déclaré Kung.

Taïwan a accusé la Chine d'avoir endommagé des câbles sous-marins de télécommunications et d'internet , ce que Pékin nie. Taipei développe l'utilisation de satellites en orbite basse pour fournir des communications de secours au cas où la Chine couperait les câbles lors d'un conflit.

La Chine, qui revendique Taïwan comme sienne, s'oppose régulièrement aux interactions entre les fonctionnaires taïwanais et américains. Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.