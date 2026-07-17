Les États-Unis proposent la concession de blocs miniers sur les fonds marins au large des côtes des Samoa américaines

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* Trump envisage de louer 31 millions d'acres au large des côtes des Samoa américaines

* Une initiative s'inscrivant dans le cadre des efforts visant à stimuler la production américaine de minéraux stratégiques

* L'appel d'offres devrait avoir lieu le 19 novembre en Californie

* Le gouverneur des Samoa américaines s'oppose à l'exploitation minière en eaux profondes

par Ernest Scheyder

Le ministère américain de l’Intérieur a proposé un bail portant sur plus de 31 millions d’acres au large des côtes des Samoa américaines pour l’exploitation minière des fonds marins , dans le cadre de l’initiative plus large du président Donald Trump visant à stimuler la production américaine de minéraux stratégiques.

Les eaux entourant ce territoire du Pacifique contiendraient, selon les estimations, d’importantes quantités de roches en forme de pomme de terre, appelées “nodules polymétalliques”, riches en éléments essentiels à la fabrication de véhicules électriques, d’armement et d’appareils électroniques.

L’Administration des minéraux marins (MMA) (du ministère) a déclaré jeudi qu’elle prévoyait de concéder deux blocs, l’un de 16,3 millions d’acres et l’autre de 15,1 millions d’acres, dans les eaux fédérales au large de la côte est de Tau, l’une des sept îles du territoire. L’année dernière, Trump a signé un décret visant à dynamiser ce secteur afin de contrebalancer la mainmise de la Chine sur les marchés des minéraux. La MMA propose que la vente aux enchères ait lieu le 19 novembre dans les locaux du BOEM à Camarillo, en Californie. Elle se déroulera à huis clos mais sera retransmise en direct sur le site web de la MMA. Les enchères minimales s’élèvent à 3 millions de dollars.

Les redevances s’élèveraient à 2% de la valeur de la production minérale pendant les cinq premières années, puis à 5% par la suite.

Pulaali'i Nikolao Pula, gouverneur des Samoa américaines et opposant à l’exploitation minière en eaux profondes, disposera de 60 jours pour se prononcer sur le projet de concession. La MMA devra publier un avis définitif concernant la vente de la concession en octobre. Les partisans de l’exploitation minière en eaux profondes affirment qu’elle permettrait de réduire le recours aux opérations minières terrestres, souvent mal perçues par les communautés d’accueil. Les détracteurs estiment quant à eux que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’impact potentiel de cette pratique sur les écosystèmes .

Matt Giacona, directeur par intérim de la MMA, a déclaré que le projet de concession “constitue une étape importante vers la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale sûre en minéraux critiques”.

Oceana, une organisation de protection du milieu marin, a déclaré que la concession proposée “constitue un nouvel exemple de la manière dont cette administration non seulement fait fi des dommages à long terme causés à l’environnement, mais ignore également la science et la volonté de la population”.