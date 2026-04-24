Les États-Unis proposent de supprimer les références aux minorités et aux femmes dans certaines réglementations bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Bureau du contrôleur de la monnaie propose d'abroger certaines réglementations relatives aux investissements en faveur du bien-être public afin de supprimer les références aux groupes détenus par des minorités et des femmes, selon un avis publié vendredi par le gouvernement.
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