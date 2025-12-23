Les États-Unis proposent de régler les plaintes contre LivCor concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la justice a déclaré mardi qu'il avait déposé une proposition de décret de consentement pour résoudre les plaintes des États-Unis contre LivCor, une société du portefeuille de Blackstone BX.N , concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées sur les marchés de la location de logements.

Début janvier, le ministère de la justice a poursuivi six grands propriétaires, dont LivCor, pour des allégations de partage d'informations et de coordination algorithmique.