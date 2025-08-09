Les États-Unis proposent de prolonger la réduction des vols à l'aéroport de Newark jusqu'en octobre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte des réductions, dans les paragraphes 4-8) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle proposait de prolonger jusqu'en octobre 2026 la réduction des vols à Newark, l'un des trois principaux aéroports desservant la région de New York, qui reste confronté à la pénurie de contrôleurs aériens et aux problèmes d'encombrement.

En mai, la FAA a ordonné la réduction des vols à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey jusqu'à la fin de l'année 2025, suite à une série de perturbations majeures au hub de United Airlines UAL.O , qui ont bloqué des centaines de vols et suscité l'inquiétude quant au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien américain.

La FAA a déclaré vendredi que l'objectif de la réduction des taux de vol est de "continuer à maintenir la sécurité tout en réduisant les retards des vols dus aux problèmes de personnel et d'équipement, ce qui se traduit par des voyages plus fluides à destination et en provenance de Newark."

Le mois dernier, le bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports a annoncé qu'il enquêterait sur la décision de la FAA de transférer certains contrôleurs aériens de Newark de New York à Philadelphie en 2024, afin de remédier au manque de personnel et à l'encombrement de l'espace aérien de la région de New York. Cet examen fait suite à deux graves pannes de communication pour les contrôleurs aériens qui surveillent l'espace aérien de Newark en avril et en mai.

La FAA a demandé à 17 contrôleurs aériens ( ) de quitter le terminal d'approche radar de New York, connu sous le nom de N90, pour Philadelphie à la fin du mois de juillet de l'année dernière. Le TRACON de New York est l'une des installations les plus fréquentées des États-Unis. La FAA a déclaré que "la faiblesse persistante des effectifs et le faible taux de réussite des formations" à N90 étaient parmi les raisons qui ont motivé le transfert du contrôle de l'espace aérien de Newark, dans le but d'augmenter les effectifs et de contribuer à réduire la congestion.

En juillet, la FAA a prolongé jusqu'en octobre 2026 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la ville de New York .

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Une série d'incidents évités de justesse a suscité des inquiétudes en matière de sécurité ces dernières années, tandis que la pénurie persistante de personnel a retardé des vols et contraint les contrôleurs de nombreuses installations à effectuer des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours.