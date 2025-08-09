 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis proposent de prolonger la réduction des vols à l'aéroport de Newark jusqu'en octobre 2026
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 00:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte des réductions, dans les paragraphes 4-8) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle proposait de prolonger jusqu'en octobre 2026 la réduction des vols à Newark, l'un des trois principaux aéroports desservant la région de New York, qui reste confronté à la pénurie de contrôleurs aériens et aux problèmes d'encombrement.

En mai, la FAA a ordonné la réduction des vols à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey jusqu'à la fin de l'année 2025, suite à une série de perturbations majeures au hub de United Airlines UAL.O , qui ont bloqué des centaines de vols et suscité l'inquiétude quant au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien américain.

La FAA a déclaré vendredi que l'objectif de la réduction des taux de vol est de "continuer à maintenir la sécurité tout en réduisant les retards des vols dus aux problèmes de personnel et d'équipement, ce qui se traduit par des voyages plus fluides à destination et en provenance de Newark."

Le mois dernier, le bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports a annoncé qu'il enquêterait sur la décision de la FAA de transférer certains contrôleurs aériens de Newark de New York à Philadelphie en 2024, afin de remédier au manque de personnel et à l'encombrement de l'espace aérien de la région de New York. Cet examen fait suite à deux graves pannes de communication pour les contrôleurs aériens qui surveillent l'espace aérien de Newark en avril et en mai.

La FAA a demandé à 17 contrôleurs aériens ( ) de quitter le terminal d'approche radar de New York, connu sous le nom de N90, pour Philadelphie à la fin du mois de juillet de l'année dernière. Le TRACON de New York est l'une des installations les plus fréquentées des États-Unis. La FAA a déclaré que "la faiblesse persistante des effectifs et le faible taux de réussite des formations" à N90 étaient parmi les raisons qui ont motivé le transfert du contrôle de l'espace aérien de Newark, dans le but d'augmenter les effectifs et de contribuer à réduire la congestion.

En juillet, la FAA a prolongé jusqu'en octobre 2026 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la ville de New York .

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Une série d'incidents évités de justesse a suscité des inquiétudes en matière de sécurité ces dernières années, tandis que la pénurie persistante de personnel a retardé des vols et contraint les contrôleurs de nombreuses installations à effectuer des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
89,2900 USD NASDAQ +1,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank