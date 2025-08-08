Les États-Unis proposent de prolonger la réduction des vols à l'aéroport de Newark jusqu'en octobre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré vendredi qu'elle proposait de prolonger jusqu'en octobre 2026 la réduction des vols à Newark, l'un des trois principaux aéroports desservant la région de New York, alors qu'elle continue à faire face à la pénurie de contrôleurs aériens et aux problèmes d'encombrement. En mai, la FAA a ordonné la réduction des vols à l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey jusqu'à la fin de l'année 2025, suite à une série de perturbations majeures au hub de United Airlines UAL.O , qui ont bloqué des centaines de vols et suscité l'inquiétude quant au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien américain. La FAA a déclaré vendredi que l'objectif de la réduction des taux de vol est de "continuer à maintenir la sécurité tout en réduisant les retards des vols dus aux problèmes de personnel et d'équipement, ce qui permettra de faciliter les voyages à destination et en provenance de Newark."