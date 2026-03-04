Les États-Unis prolongent les restrictions de vol vers la capitale haïtienne jusqu'au début du mois de septembre

(Ajout d'une déclaration de la FAA et d'un contexte aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a annoncé jeudi qu'elle prolongeait jusqu'au 3 septembre l'interdiction faite aux vols américains d'atterrir à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en invoquant les risques que les groupes armés font peser sur l'aviation civile.

En novembre 2024, la FAA a interrompu tous les vols à destination d'Haïti après que trois avions de ligne américains ont été touchés par des tirs. Elle a ensuite autorisé la reprise des vols vers six autres aéroports du nord d'Haïti, mais a maintenu l'interdiction d'atterrir à Port-au-Prince.

Cette restriction devait expirer samedi, mais la FAA a annoncé jeudi qu'elle la prolongeait en raison de l'incapacité persistante des forces de sécurité à empêcher les attaques contre les avions à Port-au-Prince et dans les régions avoisinantes.

Les avions américains peuvent survoler Port-au-Prince à plus de 10 000 pieds (3 048 m).

Des gangs armés contrôlent la majeure partie de la capitale haïtienne dans un contexte de vide politique, sans président en place ni élections prévues, et dans l'attente d'une force de sécurité élargie soutenue par l'ONU .

Depuis septembre 2025, des groupes haïtiens ont utilisé des armes légères pour attaquer au moins trois avions dans la zone où l'aviation civile américaine est interdite, selon la FAA.

La FAA a déclaré qu'une "zone d'opération des gangs élargie et déplacée augmente le risque de tirs d'armes légères pour les opérations de l'aviation civile à des altitudes plus basses".

L'agence continue d'autoriser les vols vers six aéroports en Haïti: Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Pignon, Jérémie, Antoine-Simon et Jacmel.