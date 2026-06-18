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Les États-Unis prolongent les restrictions de vol dans les aéroports de la région de New York
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et du contexte) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle prolongeait les restrictions de vol dans les trois principaux aéroports de la région de New York, invoquant la nécessité de réguler le trafic aérien pour remédier aux problèmes de congestion. La FAA a précisé que ces restrictions seraient prolongées jusqu’à l’été 2027 à l’aéroport international Newark Liberty, et jusqu’à fin octobre 2028 aux aéroports JFK et LaGuardia de New York. La FAA prolonge également la dérogation aux exigences minimales de vol aux aéroports JFK, LaGuardia et Reagan Washington National jusqu’à fin 2027.

La FAA a indiqué que la capacité des pistes à LaGuardia restait limitée, alors que la demande d’accès reste élevée; quant à JFK, elle a prévenu que l’absence de restrictions entraînerait de graves retards liés à la congestion, avec des répercussions sur d’autres aéroports.

En mai 2025, la FAA avait imposé d’importantes réductions de vols à Newark à la suite d’une série de perturbations majeures survenues chez United Airlines UAL.O , qui avaient paralysé des centaines de vols et suscité des inquiétudes quant au vieillissement du système américain de contrôle du trafic aérien. La FAA prolonge ces réductions jusqu’en octobre 2027. La FAA a déclaré jeudi que les pénuries de personnel au centre de contrôle du trafic aérien de Newark « ne s’amélioreront pas de manière significative » avant octobre 2027.

En vertu des exigences minimales en matière de vols, les compagnies aériennes peuvent perdre leurs créneaux de décollage et d’atterrissage dans les aéroports saturés si elles ne les utilisent pas au moins 80 % du temps. La dernière dérogation accordée par la FAA autorise les compagnies aériennes à réduire leur nombre de vols de 10 %. La FAA avait déjà accordé une série de dérogations depuis plusieurs années pour remédier aux problèmes de personnel à JFK et à LaGuardia. Le nombre de contrôleurs aériens certifiés au centre d’approche radar terminal de la région de New York ne représente toujours que 57 % des niveaux visés.

Une pénurie persistante de personnel a entraîné des retards de vols et contraint les contrôleurs de nombreuses installations à effectuer des heures supplémentaires obligatoires et à travailler six jours par semaine. Un rapport publié l’année dernière par les Académies nationales des sciences indiquait que les coûts liés aux heures supplémentaires des contrôleurs aériens avaient bondi de plus de 300 % depuis 2013 pour dépasser les 200 millions de dollars, en invoquant une mauvaise répartition des effectifs et une gestion inefficace des plannings.

Le mois dernier, la FAA a fortement revu à la baisse son objectif en matière d’effectifs de contrôle aérien, s’engageant à moderniser la gestion des plannings et à augmenter le temps consacré par les employés à la gestion du trafic, faisant passer le nombre de contrôleurs certifiés de 14 633 à 12 563.

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