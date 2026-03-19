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Les États-Unis prolongent la protection de Citgo, propriété du Venezuela, contre ses créanciers
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des paragraphes 2-3)

Les États-Unis ont prolongé jusqu'au 5 mai une licence qui protège le raffineur vénézuélien Citgo Petroleum de ses créanciers, selon un communiqué publié jeudi sur le site Internet du département du Trésor.

Cetteprolongation intervient un jour après que Washington a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines à faire des affaires avec la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, une étape clé qui pourrait garantir les investissements et, à plus long terme, augmenter la capacité de production de pétrole brut du pays.

Washington a assoupli les sanctions contre le Venezuela depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier, le gouvernement américain prenant le contrôle des recettes des ventes de pétrole du pays de l'OPEP par l'intermédiaire d'un fonds.

Venezuela

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