Les États-Unis prolongent la licence accordée au raffineur serbe NIS, selon la télévision publique
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain (OFAC) a prolongé jusqu'au 20 février la licence d'exploitation de NIS NIIS.BEL , l'unique raffineur de pétrole de Serbie, a déclaré vendredi la télévision publique RTS.

L'OFAC a imposé des sanctions à NIS - dont la majorité des parts appartient aux sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM - en octobre dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

