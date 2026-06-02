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Les États-Unis prévoient des investissements dans le secteur énergétique en Azerbaïdjan et annoncent la signature de contrats d'une valeur de 8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une délégation américaine et l'Azerbaïdjan ont signé des accords commerciaux d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, et Washington prévoit d'investir dans le secteur énergétique du pays, a déclaré mardi Caleb Orr, sous-secrétaire d'État américain.

M. Orr, en visite à Bakou, a déclaré que les États-Unis cherchaient à jouer un rôle plus important dans les projets d'infrastructure énergétique de l'Azerbaïdjan.

« Nous prévoyons des investissements concrets dans le secteur énergétique », a déclaré M. Orr en réponse à une question de Reuters.

Il a ajouté qu’ExxonMobil restait un partenaire important en Azerbaïdjan après la signature d’un protocole d’accord sur de nouvelles opportunités d’exploration lors de la Baku Energy Week de l’année dernière, et que Chevron avait signé un nouvel accord d’exploration lors de l’événement de cette année, que Washington soutient.

« Nous espérons pouvoir aider l’Azerbaïdjan à renforcer son rôle de plaque tournante du Corridor central pour le transit énergétique vers l’Europe et le reste du monde », a déclaré M. Orr.

Le dialogue économique s’est tenu dans le cadre d’une Charte de partenariat stratégique signée lors de la visite du vice-président américain JD Vance à Bakou en février dernier.

Le ministre de l'Économie, Mikayil Jabbarov, a déclaré que l'Azerbaïdjan et les États-Unis avaient identifié l'énergie, l'investissement, la connectivité régionale et l'intelligence artificielle comme des domaines clés de coopération.

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