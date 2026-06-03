 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edouard Philippe propose de modifier la Charte de l'environnement pour protéger l'agriculture
information fournie par AFP 03/06/2026 à 20:24

Le président du parti Horizons et candidat à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, visite une ferme avicole à Saint-Cyr-sur-Menthon, le 3 juin 2026 dans l'Ain ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le président du parti Horizons et candidat à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, visite une ferme avicole à Saint-Cyr-sur-Menthon, le 3 juin 2026 dans l'Ain ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Edouard Philippe, candidat du bloc central à la présidentielle, a déclaré mercredi vouloir modifier la Constitution s'il était élu pour que les besoins de l'agriculture française soient mieux pris en compte dans la Charte de l'environnement.

"Je propose de compléter la Charte de l'environnement (...) en indiquant que l'agriculture est un objectif légitime qu'il faut impérativement prendre en compte", a dit le maire Horizons du Havre à la presse lors d'un déplacement dans l'Ain, en marge du congrès du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Cela se fera par une "modification de nature constitutionnelle, qu'il faudra engager après l'élection présidentielle", a-t-il précisé depuis une exploitation piscicole et d'élevage ovin.

La Charte de l'environnement a été intégrée à la Constitution française en 2005 et définit des droits et des devoirs en matière d'environnement. Elle sanctuarise notamment les principes de prévention, de précaution et de pollueur-payeur.

"Je pense qu'à l'époque, l'idée c'était de faire avancer l'idée politique de la nécessité de préserver l'environnement, et c'était une bonne idée", a déclaré Edouard Philippe.

Mais, alors que l'agriculture française traverse une crise comparable "à la sidérurgie dans les années 70", "je crois qu'on peut dire que l'objectif c'est de préserver les deux, et de ne pas privilégier l'un à l'autre", a-t-il poursuivi.

Cet été, le Conseil constitutionnel avait censuré au nom de la charte de l'Environnement la disposition la plus contestée d'une loi déposée par le sénateur Laurent Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions d'une catégorie de pesticides nocifs pour les pollinisateurs, mais plesbicitée par les producteurs de betteraves.

Début avril, la FNSEA (syndicat agricole dominant) a appelé à une réforme constitutionnelle de la charte pour remplacer le principe de précaution par un "principe d'innovation" permettant d'évaluer différemment le "calcul bénéfice/risque".

Edouard Philippe
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 21:32

    La bonne idée serait de ne pas imposer à l'agriculture française des normes qui ne sont pas appliquées aux agriculteurs européens. On a vu comment on a assassiné la cerise française, au nom d'un pesticide que l'on déguste maintenant dans les cerises importées.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank