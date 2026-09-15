Les États-Unis prévoient de délivrer des permis d'exploitation minière en eaux profondes d'ici quelques mois, a déclaré le secrétaire à l'Intérieur Burgum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M. Burgum estime que les autorisations pourraient être accordées « dans les semaines et les mois à venir »

* L'exploitation minière des fonds marins pourrait fournir des minéraux essentiels pendant des décennies

* Les écologistes craignent que cette pratique ne nuise aux océans

par Ernest Scheyder

L'administration Trump a laissé entendre lundi qu'elle était sur le point d'approuver des permis d'exploitation minière en eaux profondes , dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer l'accès des États-Unis aux minéraux essentiels utilisés dans une grande partie de l'économie du pays.

Le secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, a déclaré lors d’une réunion des ministres de l’Énergie du G20 à Houston que les autorisations pourraient être accordées d’ici quelques mois, l’administration poursuivant une stratégie de « renforcement énergétique » visant à étendre les chaînes d’approvisionnement du pays et de ses alliés.

Depuis son retour au pouvoir l’année dernière, le président Donald Trump a pris des mesures pour soutenir l’industrie naissante de l’exploitation minière en eaux profondes , bien qu’il n’ait pas encore délivré les autorisations d’exploitation nécessaires à son lancement.

La perspective d’une autorisation de l’exploitation minière des fonds marins a alarmé de nombreux écologistes, qui craignent qu’elle n’entraîne une perte irréversible de biodiversité .

On estime que certaines zones de l’océan Pacifique et d’ailleurs contiennent de grandes quantités de roches en forme de pomme de terre, appelées « nodules polymétalliques », qui renferment les composants essentiels à la fabrication de véhicules électriques, d’armes et d’appareils électroniques.

« Ces nodules qu’il nous suffit d’aller aspirer au fond de la mer regorgent de ces minéraux essentiels dont nous avons besoin », a déclaré M. Burgum. « Et bien sûr, il s’agit notamment de garantir un approvisionnement diversifié, sûr et abordable en minéraux essentiels. »

L’accès des États-Unis à ces minéraux essentiels — en particulier ceux traités par des entreprises chinoises — s’est réduit au cours des 18 derniers mois, Pékin ayant limité les exportations . Cela a, à son tour, accru la pression sur Washington pour qu’il soutienne les efforts visant à stimuler l’exploitation minière nationale.

Interrogé sur la date à laquelle le gouvernement fédéral pourrait délivrer des permis d’exploitation en eaux profondes, M. Burgum a répondu: « Ces discussions sont en cours en ce moment même », ajoutant: « Vous en saurez plus dans les semaines et les mois à venir, car des développements passionnants se profilent à cet égard. »

Le ministère de l’Intérieur, dont dépend M. Burgum, supervise l’Administration des minéraux marins (MMA), qui doit approuver tout permis d’exploitation minière dans les eaux territoriales américaines .

Le processus d’examen de la MMA commencerait par une vente de concessions visant à accorder à des entreprises privées un accès exclusif à l’exploitation d’une partie des fonds marins. Viendrait ensuite une procédure d’examen en vue de l’octroi d’un permis d’exploitation, qui tiendrait compte d’un ensemble de données scientifiques.

Par ailleurs, Trump souhaite que le ministère du Commerce délivre des permis internationaux, une mesure qui pourrait entraîner un conflit avec l’Autorité internationale des fonds marins, soutenue par les Nations unies, qui s’efforce d’établir des normes depuis plus de 25 ans.

Parmi les entreprises ayant officiellement sollicité des permis d’exploitation minière des fonds marins figurent The Metals Company TMC.O et la société privée Impossible Metals. Plusieurs autres ont déposé des demandes de permis d’exploration .