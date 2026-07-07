Les États-Unis prévoient d'implanter un centre de maintenance des missiles PAC-3 en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis n'ont pas encore décidé quel pays européen accueillera l'usine

* Washington est ouvert à l'idée de produire des missiles PAC-3 en dehors de ses frontières

* Des pays européens sont en pourparlers avec les États-Unis en vue d’une coproduction de missiles AMRAAM

(Refonte complète avec citations, détails et contexte) par Sabine Siebold

Les États-Unis vont implanter en Europe un centre de maintenance dédié au missile de défense aérienne avancé PAC-3 de Lockheed Martin ( LMT.N ), a déclaré mardi un haut responsable, ajoutant que Washington n'excluait pas la production de ce missile à l'étranger.

S'adressant aux journalistes lors d'un rassemblement de l'industrie de la défense en marge du sommet de l'Otan à Ankara, le sous-secrétaire américain à la Défense, Michael Duffey, a déclaré qu'il n'était pas encore clair dans quel pays le centre de maintenance serait construit.

L’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède sont partenaires de ce projet aux côtés du géant américain de la défense Lockheed, qui fabrique les missiles PAC-3 destinés aux systèmes de défense aérienne Patriot — des armes dont les stocks sont limités et qui sont très convoitées par l’Ukraine.

M. Duffey a expliqué que cette initiative visait à accroître la disponibilité des missiles, à réduire les délais de réparation et à renforcer la préparation opérationnelle au sein de l’alliance.

« Nous laissons tout à fait ouverte la possibilité d’une production hors des frontières américaines », a-t-il déclaré, en réponse à une question lui demandant s’il pouvait envisager que le PAC-3 soit fabriqué en dehors des États-Unis.

LA COPRODUCTION DES AMRAAM AIM-120 SE CONCRÉTISE

Les missiles PAC-3 doivent faire l’objet d’une maintenance régulière.

En 2024, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne ont posé les bases de la première usine de production Patriot en Europe en signant un contrat de 5,1 milliards d’euros portant sur l’achat de jusqu’à 1 000 missiles PAC-2, moins sophistiqués.

Ces missiles seront fabriqués dans une nouvelle usine du constructeur européen MBDA, située dans le sud de l’Allemagne, ce qui permettra de doubler la capacité de production mondiale des missiles PAC-2, améliorés pour l’interception de missiles balistiques tactiques.

Le démarrage de la production est prévu pour fin 2026, les premières livraisons devant avoir lieu début 2027. MBDA assure les services de maintenance des missiles PAC-2.

Les États-Unis ont également franchi une nouvelle étape vers la mise en place d’une coproduction en Europe des missiles AIM-120 AMRAAM de Raytheon ( RTX.N ), une initiative à laquelle participent la Belgique, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni.

On ignore encore dans quel pays européen une usine de fabrication d’AMRAAM pourrait être implantée et quand un accord pourrait être conclu.

LA PRESSION DE TRUMP POUR UNE HAUSSE DES DÉPENSES DE DÉFENSE EUROPÉENNES

S’ils sont mis en œuvre, ces deux projets pourraient libérer des capacités dans les usines de Raytheon et de Lockheed Martin aux États-Unis et permettre à ces géants américains de la défense d’accélérer leur production sur leur territoire.

Les missiles PAC-3 et AIM-120C-8, lancés aussi bien par les systèmes de défense aérienne NASAMS que par les avions de chasse F-16, sont très demandés en Ukraine, où Kyiv repousse les attaques russes depuis l’invasion à grande échelle lancée par Moscou en 2022.

Le président américain Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les alliés européens pour leur dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité, tout en les exhortant à augmenter leurs dépenses de défense et à acheter davantage de matériel américain . Il a également menacé à plusieurs reprises de retirer Washington de l’OTAN.

À la mi-juin, Trump a invoqué la loi sur la production de défense afin de remédier aux contraintes pesant sur l’approvisionnement en armes ainsi que sur le développement de la production de munitions et des chaînes d’approvisionnement.

Cette décision fait suite à des inquiétudes croissantes à Washington quant à la capacité des fabricants d’armes américains à répondre à la demande, la guerre contre l’Iran et celle en Ukraine ayant toutes deux épuisé les stocks d’armes américains.