Les États-Unis préviennent qu'ils seront à court d'argent pour payer les agents de sécurité des aéroports dans les semaines à venir

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(Ajout de commentaires du groupe des compagnies aériennes, plus de détails dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Les aéroports américains pourraient être confrontés à une nouvelle vague de longues files d'attente pour les contrôles de sécurité dès le mois de mai, après que le chef de la sécurité intérieure du pays a déclaré mardi qu'il n'aurait plus d'argent pour payer 50 000 travailleurs en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Fin mars, le président Donald Trump a demandé au ministère de la sécurité intérieure d'utiliser des fonds d'urgence pour payer les employés de l'administration de la sécurité des transports qui n'ont pas reçu de salaire depuis environ six semaines, ce qui a provoqué des perturbations dans les aéroports américains. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré mardi à l'émission "Fox and Friends" que les fonds seraient épuisés au début du mois de mai.

"Cet argent sera épuisé si je continue sur cette voie la première semaine de mai, car la masse salariale du ministère de la sécurité intérieure s'élève à un peu plus de 1,6 milliard de dollars toutes les deux semaines", a déclaré M. Mullin. Il a ajouté qu'après la prochaine paie, "il n'y a plus de fonds d'urgence, donc le président ne peut pas prendre un autre décret pour que nous utilisions de l'argent, parce qu'il n'y a plus d'argent."

Les employés de la TSA n'ont pas été payés pendant six semaines l'automne dernier, lors d'une précédente fermeture partielle du gouvernement.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, a déclaré à Reuters mardi que le Congrès devait agir rapidement pour financer le ministère de la sécurité intérieure. "Vous ne pouvez pas demander à ces agents de la TSA de subir cela une troisième fois", a déclaré Sununu, qui dirige le groupe représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et d'autres.

En mars, l'impasse au Congrès a provoqué des files d'attente de plus de quatre heures dans certains aéroports, les plus longues depuis la création de la TSA il y a près de 25 ans. Plus de 500 agents de la TSA ont démissionné depuis la mi-février.

Les républicains du Sénat présenteront cette semaine un projet de budget qui augmenterait le financement des agences du ministère de la sécurité intérieure pour les trois prochaines années, a déclaré le chef de la majorité sénatoriale, John Thune, alors que le Congrès s'efforce de mettre fin à la fermeture partielle du ministère de la sécurité intérieure.

Les démocrates ont demandé une série de nouvelles contraintes pour l'ICE et la patrouille frontalière, qui opèrent sous la direction du DHS, avant d'autoriser des fonds supplémentaires. Ils ont fait valoir que l'ICE et la patrouille frontalière devraient être soumis aux mêmes règles opérationnelles que les forces de police des États-Unis, y compris l'obligation pour les agents d'obtenir des mandats judiciaires avant de pénétrer dans des domiciles privés.