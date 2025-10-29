 Aller au contenu principal
Les États-Unis prennent des mesures contre les transporteurs aériens mexicains en invoquant des problèmes de concurrence
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 00:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des transports a annoncé mardi qu'il avait annulé l'approbation de 13 itinéraires actuels ou prévus de transporteurs mexicains vers les États-Unis et qu'il avait provisoirement annulé tous les vols combinés de passagers et de fret de compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis à partir de l'aéroport international Felipe Angeles.

L'ordonnance du secrétaire aux transports Sean Duffy annule les vols actuels ou prévus d'Aeromexico, Volaris et Viva Aerobus et gèle la croissance des services combinés de transport de passagers et de fret des transporteurs mexicains - connus sous le nom de "belly cargo" - entre les États-Unis et l'aéroport international Benito Juarez.

M. Duffy a déclaré que le Mexique avait "illégalement annulé et gelé des vols de transporteurs américains pendant trois ans sans en subir les conséquences".

Le ministère des transports a déclaré que le non-respect continu des règles par le Mexique "pourrait avoir une incidence sur les projets de voyage des citoyens américains". Les passagers doivent contacter leur transporteur pour obtenir des informations spécifiques sur le réaménagement de leur voyage.

