Les États-Unis poursuivent Uber pour discrimination à l'égard des personnes handicapées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des personnes avec des chiens guides et des fauteuils roulants se seraient vu refuser des trajets

Les États-Unis affirment qu'Uber a violé la loi sur les Américains handicapés (Americans with Disabilities Act)

Uber nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que les usagers méritent le respect

Le gouvernement américain a poursuivi jeudi Uber Technologies UBER.N , accusant la société de covoiturage d'avoir violé la loi fédérale en discriminant les passagers handicapés.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, le ministère américain de la Justice affirme que les chauffeurs d'Uber refusent régulièrement de servir les passagers handicapés, y compris les personnes qui voyagent avec des animaux d'assistance ou des fauteuils roulants escamotables.

Le ministère a également déclaré qu'Uber et ses chauffeurs facturaient illégalement des frais de nettoyage pour les animaux d'assistance et des frais d'annulation aux utilisateurs qui se voient refuser le service.

Certains chauffeurs auraient également insulté et rabaissé des personnes handicapées, ou refusé des demandes raisonnables telles que laisser les passagers à mobilité réduite s'asseoir sur le siège avant.

"Le comportement discriminatoire d'Uber a causé un préjudice économique, émotionnel et physique important aux personnes handicapées, et viole la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act), a déclaré le ministère de la Justice.

Uber a déclaré dans un communiqué qu'elle n'était pas d'accord avec toutes les allégations et qu'elle s'engageait à élargir l'accès et à améliorer l'expérience des passagers handicapés.

Uber a également déclaré que les passagers qui utilisent des chiens guides ou qui ont besoin d'une autre assistance "méritent une expérience sûre, respectueuse et accueillante sur Uber - full stop. Nous avons une politique claire de tolérance zéro pour les refus de service confirmés"

INJONCTION ET AMENDE DEMANDÉES

La plainte décrit les mauvais traitements qu'Uber aurait infligés à 17 personnes.

Parmi elles, J.E., un amputé de 7 ans du Bronx, à New York, qui se serait vu refuser le retour de la fête d'anniversaire de son frère dans le parc de Pelham Bay après qu'un chauffeur Uber a regardé son fauteuil roulant et demandé: "Est-ce qu'il arrive?"

Jason Ludwig, un vétéran de la guerre du Golfe accompagné d'un chien d'assistance, s'est vu refuser le transport de Newport News à l'aéroport de Norfolk, en Virginie, a raté son vol et a dû faire 16 heures de route avec sa femme pour rentrer chez lui à Yarmouth Port, dans le Massachusetts.

Un troisième usager, Jeff Clark, de Mount Laurel (New Jersey), aurait vu quatre chauffeurs de Philadelphie annuler sa course en l'espace de 17 minutes après qu'il leur eut dit qu'il était aveugle et utilisait un chien-guide.

L'action en justice vise à obtenir une injonction interdisant toute nouvelle violation de l'ADA. Elle demande également que les pratiques et la formation d'Uber soient améliorées, que des dommages-intérêts soient versés et qu'une amende civile soit infligée.

Un porte-parole du ministère de la Justice n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

Les actions d'Uber étaient en hausse de 0,7 % en fin d'après-midi.

L'affaire est U.S. v. Uber Technologies Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 25-07731.