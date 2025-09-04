Les États-Unis poursuivent Southern California Edison, qu'ils accusent d'être à l'origine des incendies de forêt d'Eaton et de Fairview

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Poursuites contre l'unité d'Edison International

*

Les États-Unis affirment que la négligence a endommagé des terres de la forêt nationale

*

L'entreprise affirme qu'elle s'est engagée à atténuer les incendies de forêt

(Ajout de la déclaration de Southern California Edison, mise à jour du cours de l'action, paragraphes 5-6, 15) par Jonathan Stempel

Le gouvernement américain a déposé deux plaintes contre Southern California Edison jeudi, accusant l'équipement de la compagnie d'électricité d'avoir déclenché deux incendies de forêt, dont l'incendie d'Eaton en janvier, qui a endommagé des terres du National Forest System (système forestier national).

Les poursuites contre l'unité d'Edison International EIX.N ont été déposées par le ministère américain de la justice devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Elles réclament plus de 77 millions de dollars de dommages et intérêts pour la négligence présumée de l'entreprise, l'intrusion par le feu et les violations des lois californiennes sur la sécurité publique qui ont provoqué l'incendie d'Eaton et l'incendie de Fairview en septembre 2022.

"Sans la négligence d'Edison, ces incendies ne se seraient pas déclarés", a déclaré Bill Essayli, procureur intérimaire de Los Angeles, lors d'une conférence de presse. "La saison des incendies approche à nouveau. Nous voulons qu'Edison change sa façon de travailler"

Gabriela Ornelas, porte-parole de Southern California Edison, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise, connue sous le nom de SCE, répondrait aux deux actions en justice par les voies appropriées, et que la cause de l'incendie d'Eaton faisait toujours l'objet d'une enquête.

En réponse au procès de Fairview, elle a ajouté que SCE s'engageait à atténuer les incendies de forêt et à travailler pour réduire la probabilité que ses équipements déclenchent un incendie de forêt. SCE a également exprimé sa sympathie pour les personnes touchées par les deux incendies.

Les incendies de janvier dans le sud de la Californie ont tué 31 personnes et détruit ou endommagé plus de 16 000 structures.

La plupart des dégâts ont été causés par l'incendie d'Eaton à Altadena, qui a tué 19 personnes et brûlé plus de 10 000 structures, et par l'incendie de Palisades à Pacific Palisades.

LES ÉTATS-UNIS AFFIRMENT QUE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ A IGNORÉ LES RISQUES LIÉS AUX VENTS VIOLENTS

Dans le premier procès, le ministère de la justice a imputé l'incendie d'Eaton du 7 janvier à l'infrastructure électrique défectueuse de SCE ou à des étincelles provenant de cette infrastructure, ce qui a provoqué l'incendie de près de 8 000 acres (3 237 hectares) dans la forêt nationale d'Angeles, dans le comté de Los Angeles.

Le second procès affirme qu'une ligne électrique SCE affaissée a déclenché l'incendie Fairview du 5 septembre 2022, qui a brûlé près de 14 000 acres (5 666 hectares) dans la forêt nationale de San Bernardino, dans le comté de Riverside.

Selon les deux procès, SCE savait que des vents violents pouvaient déclencher des incendies, mais n'a pas modernisé son équipement pour réduire les risques.

Essayli demande des dommages et intérêts de plus de 40 millions de dollars pour l'incendie d'Eaton et de 37 millions de dollars pour l'incendie de Fairview afin de couvrir les coûts de suppression des incendies, de réhabilitation et autres, et affirme que les contribuables ne devraient pas être responsables.

Une enquête connexe sur la responsabilité de l'incendie de Palisades est en cours, a-t-il ajouté.

Les propriétaires , les actionnaires , et le comté de Los Angeles ont également poursuivi SCE ou Edison à propos des incendies de janvier.

Les actions d'Edison étaient en baisse de 1,5 % en fin d'après-midi .

Les affaires sont U.S. v. Southern California Edison Co et al, U.S. District Court, Central District of California, Nos. 25-08356 et 25-08357.