 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 580,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis poursuivent Southern California Edison, qu'ils accusent d'être à l'origine des incendies de forêt d'Eaton et de Fairview
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Poursuites contre l'unité d'Edison International

*

Les États-Unis affirment que la négligence a endommagé des terres de la forêt nationale

*

L'entreprise affirme qu'elle s'est engagée à atténuer les incendies de forêt

(Ajout de la déclaration de Southern California Edison, mise à jour du cours de l'action, paragraphes 5-6, 15) par Jonathan Stempel

Le gouvernement américain a déposé deux plaintes contre Southern California Edison jeudi, accusant l'équipement de la compagnie d'électricité d'avoir déclenché deux incendies de forêt, dont l'incendie d'Eaton en janvier, qui a endommagé des terres du National Forest System (système forestier national).

Les poursuites contre l'unité d'Edison International EIX.N ont été déposées par le ministère américain de la justice devant le tribunal fédéral de Los Angeles.

Elles réclament plus de 77 millions de dollars de dommages et intérêts pour la négligence présumée de l'entreprise, l'intrusion par le feu et les violations des lois californiennes sur la sécurité publique qui ont provoqué l'incendie d'Eaton et l'incendie de Fairview en septembre 2022.

"Sans la négligence d'Edison, ces incendies ne se seraient pas déclarés", a déclaré Bill Essayli, procureur intérimaire de Los Angeles, lors d'une conférence de presse. "La saison des incendies approche à nouveau. Nous voulons qu'Edison change sa façon de travailler"

Gabriela Ornelas, porte-parole de Southern California Edison, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise, connue sous le nom de SCE, répondrait aux deux actions en justice par les voies appropriées, et que la cause de l'incendie d'Eaton faisait toujours l'objet d'une enquête.

En réponse au procès de Fairview, elle a ajouté que SCE s'engageait à atténuer les incendies de forêt et à travailler pour réduire la probabilité que ses équipements déclenchent un incendie de forêt. SCE a également exprimé sa sympathie pour les personnes touchées par les deux incendies.

Les incendies de janvier dans le sud de la Californie ont tué 31 personnes et détruit ou endommagé plus de 16 000 structures.

La plupart des dégâts ont été causés par l'incendie d'Eaton à Altadena, qui a tué 19 personnes et brûlé plus de 10 000 structures, et par l'incendie de Palisades à Pacific Palisades.

LES ÉTATS-UNIS AFFIRMENT QUE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ A IGNORÉ LES RISQUES LIÉS AUX VENTS VIOLENTS

Dans le premier procès, le ministère de la justice a imputé l'incendie d'Eaton du 7 janvier à l'infrastructure électrique défectueuse de SCE ou à des étincelles provenant de cette infrastructure, ce qui a provoqué l'incendie de près de 8 000 acres (3 237 hectares) dans la forêt nationale d'Angeles, dans le comté de Los Angeles.

Le second procès affirme qu'une ligne électrique SCE affaissée a déclenché l'incendie Fairview du 5 septembre 2022, qui a brûlé près de 14 000 acres (5 666 hectares) dans la forêt nationale de San Bernardino, dans le comté de Riverside.

Selon les deux procès, SCE savait que des vents violents pouvaient déclencher des incendies, mais n'a pas modernisé son équipement pour réduire les risques.

Essayli demande des dommages et intérêts de plus de 40 millions de dollars pour l'incendie d'Eaton et de 37 millions de dollars pour l'incendie de Fairview afin de couvrir les coûts de suppression des incendies, de réhabilitation et autres, et affirme que les contribuables ne devraient pas être responsables.

Une enquête connexe sur la responsabilité de l'incendie de Palisades est en cours, a-t-il ajouté.

Les propriétaires , les actionnaires , et le comté de Los Angeles ont également poursuivi SCE ou Edison à propos des incendies de janvier.

Les actions d'Edison étaient en baisse de 1,5 % en fin d'après-midi .

Les affaires sont U.S. v. Southern California Edison Co et al, U.S. District Court, Central District of California, Nos. 25-08356 et 25-08357.

Environnement

Valeurs associées

EDISON INTL
54,650 USD NYSE -1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le meneur des Bleus Elie Okobo s'envole pour un layup facile contre l'Islande à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Euro de basket: la France écrase l'Islande et hérite de la Géorgie en 8es
    information fournie par AFP 04.09.2025 23:16 

    Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et retrouver la Géorgie en 8e de finale de l'Euro, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes. Les vice-champions ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street aborde avec optimisme l'emploi américain
    information fournie par AFP 04.09.2025 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par les chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis, qui ont renforcé les anticipations d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a pris 0,77% et l'indice Nasdaq a gagné ... Lire la suite

  • Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Au moins 8 étrangers sont morts dans le déraillement du funiculaire à Lisbonne
    information fournie par AFP 04.09.2025 21:51 

    Le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne a fait 16 morts, dont au moins 8 étrangers, selon les éléments de l'enquête révélés jeudi par les autorités portugaises, qui ont promis de faire la lumière sur le drame, sans avancer à ce stade d'hypothèse sur ses causes. ... Lire la suite

  • Des enfants palestiniens se bousculent pour recevoir un repas chaud à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 4 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 04.09.2025 21:44 

    L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir pris le contrôle de 40% de la ville de Gaza, la Défense civile locale faisant état de 64 morts dans les raids israéliens à travers le territoire palestinien ravagé par la guerre. Près de deux ans après le début de la guerre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank