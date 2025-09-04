Les États-Unis poursuivent Southern California Edison pour l'incendie de 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a poursuivi Southern California Edison jeudi, demandant des dommages et intérêts pour un incendie de forêt de 2022 qu'il a attribué à une ligne électrique affaissée exploitée par la compagnie d'électricité.

Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Los Angeles, le ministère américain de la Justice a déclaré que l'unité d'Edison International EIX.N devrait payer les coûts de suppression et de réhabilitation des terres de la forêt nationale de San Bernardino dans le comté de Riverside, en Californie.

Le procès est lié à l'incendie de Fairview, qui s'est déclaré le 5 septembre 2022 et a brûlé près de 14 000 acres de terres du National Forest System, a indiqué le ministère de la Justice.