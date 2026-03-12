Les États-Unis poursuivent la Californie au sujet de la réglementation sur les véhicules à émissions nulles et les gaz à effet de serre

L'administration Trump a intenté jeudi un procès à l'État de Californie, affirmant que les règles de l'État sur les véhicules zéro émission et les émissions de gaz à effet de serre à l'échappement sont illégales et préemptées par la loi fédérale.

Le ministère américain des transports a poursuivi le California Air Resources Board devant le tribunal de district de Californie au sujet des règles relatives aux véhicules qui restent en vigueur après que le président Donald Trump a signé l'année dernière une loi visant à annuler les règles californiennes Advanced Clean Cars II qui visent à éliminer progressivement les nouvelles voitures à essence d'ici à 2035.

L'action en justice vise à obtenir une décision déclarant que toutes les obligations de la Californie en matière de véhicules à zéro émission sont illégales et inapplicables.

"Ce litige aidera les constructeurs automobiles à concevoir et à produire des voitures et des camions conformes à une seule réglementation fédérale en matière d'économie de carburant", a déclaré Jonathan Morrison, qui dirige la National Highway Traffic Safety Administration.

La Californie a obtenu en 2022 l'approbation de l'Agence pour la protection de l'environnement pour ses règles actuelles concernant les véhicules, connues sous le nom de "Advanced Clean Cars I", qui, selon l'État, sont toujours en vigueur. LeCalifornia Air Resources Board n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Il s'agit de la dernière d'une série d'efforts déployés par l'administration Trump pour empêcher la Californie d'établir des règles sur les véhicules. En août, elle a intenté un procès à la Californie pour empêcher l'État d'appliquer des normes d'émissions strictes pour les poids lourds.

Les règles californiennes exigent des constructeurs automobiles qu'ils vendent un nombre croissant de véhicules électriques et qu'ils respectent des limites de plus en plus strictes en matière d'émissions de gaz d'échappement.

Ces règles sont beaucoup plus strictes que cellesimposées par l'administration Trump , qui prévoit de réduire les règles fédérales en matière d'économie de carburant.

La Californie soutient que les économies de carburant réalisées par les consommateurs grâce à ces règles dépassent de loin les coûts initiaux plus élevés des VE.

Le Congrès a annulé l'autorisation donnée à la Californie d'interdire les véhicules à essence traditionnels après 2035 , après que Toyota et les Trois de Détroit ont fait pression sur le Congrès et la Maison Blanche pour obtenir un allègement significatif des réglementations californiennesen matière d'émissions.

La Maison Blanche a également considérablement affaibli les règles fédérales en matière d'émissions de gaz d'échappement et le Congrès a adopté une législation visant à mettre fin à la perception de pénalités en cas de non-respect des normes en matière d'émissions de gaz d'échappement des véhicules.

Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat