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Les États-Unis pourraient se prononcer en juin sur la remise en service de Three Mile Island, selon des responsables de Constellation
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de dirigeants et de contexte tout au long du texte) par Laila Kearney

Constellation Energy CEG.N , l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde, espère que les autorités de régulation américaines rendront dès le mois prochain une décision qui déterminera quand la centrale nucléaire de Three Mile Island pourra redémarrer, ont déclaré lundi des dirigeants de l'entreprise.

Constellation vise à remettre en service sa centrale nucléaire en Pennsylvanie, sous le nouveau nom de Crane Clean Energy Center, l'année prochaine. Elle a été confrontée à des retards potentiels de plusieurs années causés par le réseau électrique global et fait appel à la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) pour trouver une solution à ce problème de calendrier.

Les premières indications du réseau PJM laissaient entendre que la centrale nucléaire de Crane ne serait peut-être pas en mesure d’alimenter le réseau avant 2031.

La FERC pourrait se prononcer en juin ou juillet sur la demande de Constellation visant à transférer certains de ses droits d'injection d'électricité sur le réseau depuis sa centrale au gaz naturel d'Eddystone, située à l'extérieur de Philadelphie, vers la centrale de Crane, ont déclaré des dirigeants lors d'une conférence téléphonique trimestrielle avec les investisseurs.

"Je ne veux pas que quiconque se méprenne en pensant que la centrale ne redémarrera pas plus tôt", a déclaré le directeur général Joe Dominguez.

La remise en service de la centrale s'inscrit dans le cadre d'un contrat visant à alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O dans la région. Aucune centrale entièrement fermée n'a jamais été remise en service, mais trois initiatives visant à redémarrer des réacteurs à l'arrêt sont actuellement en cours aux États-Unis, alors que la demande en électricité augmente en raison de l'expansion des centres de données très gourmands en énergie et de l'électrification des industries et des bâtiments.

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