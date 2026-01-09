Les États-Unis peuvent-ils mettre un prix sur le Groenland ?

Le Danemark réaffirme que le Groenland n'est pas à vendre

Le haut diplomate américain Rubio rencontrera les dirigeants danois la semaine prochaine

La question de l'achat n'est-elle qu'une manœuvre initiale?

par Mark John et Simon Johnson

Malgré l'insistance répétée du Danemark sur le fait que le Groenland n'est pas à vendre , le président américain Donald Trump et son équipe "discutent de ce à quoi ressemblerait un achat potentiel", selon une porte-parole de la Maison Blanche cette semaine.

Mais même en tant qu'expérience de pensée supposant la présence d'un vendeur consentant, la discussion sur la vente hypothétique d'un territoire autonome tel que le Groenland se heurte rapidement à des impondérables tels que la manière dont un prix significatif pourrait même être établi.

"Il n'existe pas de marché pour l'achat et la vente de pays", a déclaré Nick Kounis, économiste en chef de la banque néerlandaise ABN AMRO, soulignant qu'il n'y avait pas de cadre accepté pour l'évaluation des pays.

Les tentatives de trouver des repères historiques pour la juste valeur se heurtent également à des difficultés.

En 1946, les États-Unis ont proposé au Danemark d'acheter la vaste île arctique , riche en minerais, pour 100 millions de dollars - une offre qui a été rejetée à l'époque.

En monnaie d'aujourd'hui, cela représente environ 1,6 milliard de dollars. Mais ce chiffre, déjà dérisoire, n'est d'aucune utilité en tant que référence en raison de la croissance massive des économies américaine et danoise au cours des huit décennies écoulées depuis lors: il ne reflète aucune "valeur" relative du Groenland et de ses ressources dans l'économie mondiale des années 2020.

L'achat par les États-Unis de la Louisiane en 1803 pour 15 millions de dollars et l'acquisition de l'Alaska à la Russie en 1867 pour 7,2 millions de dollars ne sont pas non plus des précédents utiles.

Tout d'abord, et c'est le plus évident, la France et la Russie ont choisi de vendre.

Et s'il est évident que ces chiffres seraient bien plus élevés en monnaie d'aujourd'hui, l'ampleur de cette augmentation dépendrait de la manière dont on prendrait en compte des variables telles que l'inflation, l'appréciation du prix des terres et la croissance des économies locales, et si on le faisait.

ET S'IL S'AGISSAIT D'UNE ENTREPRISE?

Et si vous essayiez une méthode qui s'apparente à l'évaluation d'un rachat d'entreprise basée sur les revenus que la cible est capable de générer? La question reste délicate.

La banque centrale du Danemark a estimé le produit intérieur brut du Groenland, basé sur la pêche (GDP), à seulement 3,6 milliards de dollars en 2023, soit environ un dixième de celui de son voisin arctique plus petit, l'Islande. Même s'il s'agissait d'un point de départ pour une évaluation, quel multiple utiliseriez-vous pour déterminer un prix sur cette base?

Comment également prendre en compte le fait que les subventions danoises couvrent environ la moitié du budget public du Groenland, en finançant les hôpitaux et les écoles et en soutenant l'infrastructure de ce territoire peu peuplé?

Bien que M. Trump ait nié que les États-Unis aient des vues sur les ressources minérales et énergétiques du Groenland, Reuters a rapporté en octobre dernier que son administration avait discuté d'une prise de participation dans Critical Metals Corp CRML.O , une société qui vise à construire le plus grand projet de terres rares au Groenland.

Selon les estimations, la valeur des réserves minérales et énergétiques du Groenland s'élèverait à des centaines de milliards de dollars, voire plus. L'île entière n'a pas encore fait l'objet d'études géologiques approfondies, mais une étude réalisée en 2023 a montré que 25 des 34 minéraux considérés comme des "matières premières essentielles" par la Commission européenne s'y trouvaient.

Les sociétés minières et énergétiques ont une longue tradition d'évaluation des actifs dans le monde entier. Mais ici, au moins deux complications apparaissent.

Premièrement, l'extraction de pétrole et de gaz naturel est interdite au Groenland pour des raisons environnementales, et le développement de son secteur minier a été entravé par la bureaucratie et l'opposition des populations autochtones. S'agit-il d'une contrainte politique pour laquelle un acheteur souhaiterait obtenir une remise? Dans l'affirmative, de combien?

Deuxièmement, les contrats miniers et énergétiques n'incluent pas le transfert de la souveraineté nationale - dans ce cas, la situation est encore compliquée par la présence des Inuits du Groenland qui revendiquent leurs propres droits de propriété.

"Parce que vous ajoutez les notions intangibles de culture et d'histoire des peuples autochtones, vous ne pouvez pas - il n'y a aucun moyen de les évaluer", a déclaré Andreas Osthagen, directeur de recherche pour les politiques arctiques et océaniques à l'Institut Fridtjof Nansen en Norvège. "C'est pourquoi cette notion est ridicule."

Pour l'instant, l'administration Trump affirme que toutes les options sont sur la table - y compris une action militaire - pour prendre le contrôle d'un territoire qu'elle dit vital pour la sécurité nationale des États-Unis et où elle a déjà une petite présence militaire.

La rencontre prévue entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et les dirigeants danois la semaine prochaine pourrait permettre d'en savoir plus sur le plan de match des États-Unis concernant le Groenland.

M. Kounis d'ABN AMRO a suggéré que M. Trump pourrait utiliser une stratégie similaire à celle qu'il a utilisée dans d'autres situations telles que les négociations sur les droits de douane, où un scénario extrême est mis sur la table simplement pour amadouer l'autre partie.

Si l'un des résultats possibles est un accord que les États-Unis considèrent comme étant à leur avantage militaire et économique, alors "il pourrait bien s'agir en partie d'un moyen de pression pour de futures négociations", a déclaré M. Kounis.