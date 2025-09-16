Les États-Unis ouvrent une enquête sur 174 000 voitures Tesla Model Y en raison de défaillances des poignées de porte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'enquête aux paragraphes 2 à 7) par David Shepardson

L'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis a déclaré mardi avoir ouvert une enquête sur environ 174.000 voitures Tesla

TSLA.O Model Y à partir de l'année modèle 2021 en raison de rapports selon lesquels les poignées de porte électroniques peuvent devenir inopérantes.

La NHTSA a dit avoir reçu des rapports faisant état d'une incapacité à ouvrir les portes extérieures, notamment après que des parents sont sortis du véhicule pour en retirer un enfant ou pour placer un enfant sur le siège arrière avant d'entamer un voyage.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'évaluation préliminaire de la NHTSA est la première étape avant que l'agence ne demande le rappel des véhicules si elle estime qu'ils présentent un risque déraisonnable pour la sécurité.

La NHTSA a déclaré avoir reçu neuf rapports de parents incapables d'ouvrir les portes des véhicules Tesla Model Y de 2021. Dans ces rapports, les parents ont été incapables de rouvrir une porte pour accéder au véhicule et dans quatre cas, les parents ont dû briser une fenêtre pour entrer dans le véhicule.

L'agence a noté que les véhicules Tesla sont équipés d'un système d'ouverture manuelle des portes à l'intérieur, mais que les enfants peuvent ne pas être en mesure d'accéder à ces systèmes ou de les actionner, même si le conducteur du véhicule en est conscient.

La NHTSA a déclaré que son examen initial suggère que cette condition semble se produire lorsque les serrures électroniques des portes reçoivent une tension insuffisante de la part du véhicule. L'agence a indiqué que les factures de réparation font état du remplacement de la batterie basse tension du véhicule après les incidents, mais qu'aucun propriétaire n'a déclaré avoir vu des avertissements de batterie basse tension avant que les poignées de porte extérieures ne tombent en panne.