Les États-Unis organisent une vente aux enchères de droits géothermiques au Nevada alors que l'intérêt du secteur ne cesse de croître

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L'administration Trump organisera mardi une vente aux enchères de concessions géothermiques couvrant plus de 265 000 acres dans le Nevada, la dernière d'une série d'enchères fédérales qui ont suscité un intérêt record cette année.

Le Bureau de gestion des terres (BLM) du ministère de l’Intérieur proposera 83 parcelles via la plateforme en ligne Efficient Markets à partir de 10 h EDT (14h00 GMT). Selon les documents de vente, une partie de ces superficies chevauche d’importants projets d’énergie solaire.

Il s’agit de la quatrième des six ventes publiques organisées en 2026 et de la première cette année au Nevada, qui dispose d’importantes ressources géothermiques. C’est l’un des États les plus actifs en matière de développement grâce à des entreprises telles qu’Ormat ORA.N et Fervo

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L’administration du président Donald Trump a mis en avant l’énergie géothermique comme une nouvelle source prometteuse d’électricité disponible en permanence, capable de contribuer à répondre à la demande croissante en électricité du pays, liée à l’expansion de l’intelligence artificielle.

L’énergie géothermique est produite aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle, mais elle s’est récemment imposée comme l’un des secteurs les plus dynamiques de l’industrie énergétique, les entreprises ayant adapté les techniques de forage pétrolier et gazier pour exploiter la chaleur des profondeurs souterraines.

Les enchères débuteront au prix minimum fédéral de 2 dollars l’acre. Les prix des baux ont grimpé en flèche cette année, le prix moyen par acre des offres retenues lors d’une seule vente ayant atteint le chiffre record de 339 dollars lors d’une enchère organisée en août dans l’Utah, selon le cabinet d’études de marché Currence. Avant 2025, le record s’élevait à seulement 63 dollars l’acre.

Il y a un an, une vente de concessions géothermiques dans le Nevada avait atteint un prix moyen par acre de 32 dollars pour les offres retenues.