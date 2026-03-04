Les États-Unis organisent une réunion d'information confidentielle à l'intention des sénateurs sur les incidents liés aux drones au Texas

Les autorités américaines vont donner aux principaux sénateurs un briefing classifié mercredi après deux incidents au Texas impliquant des drones gouvernementaux qui ont incité l'Administration fédérale de l'aviation à fermer l'espace aérien aux avions, ont déclaré les sénateurs à l'agence Reuters.

Le 25février, l'armée américaine a abattu par erreur un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser , ce qui a incité la FAA à étendre la zone où les vols sont interdits autour de Fort Hancock, au Texas.

Le 18février, la FAA a annoncé qu'elle interrompait tous les vols pendant dix jours à l'aéroport d'El Paso (Texas), situé à proximité, avant de faire marche arrière et de lever son interdiction au bout de huit heures environ. L'action de la FAA avait été motivée par l'utilisation du système laser à haute énergie par l'agence des douanes et de la protection des frontières près de la frontière mexicaine pour faire face aux menaces posées par les drones.

"J'ai demandé une réunion d'information confidentielle parce que je veux comprendre exactement ce qui s'est passé", a déclaré à Reuters le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, un républicain du Texas.

La réunion, à laquelle participeront des représentants de la FAA, du Pentagone et du ministère de la sécurité intérieure, sera limitée aux principaux républicains et démocrates des trois commissions clés, ont indiqué des collaborateurs du Congrès.

La sénatrice Maria Cantwell, principale démocrate de la commission du commerce, a déclaré que la question des attaques de drones prenait de plus en plus d'importance, tout en soulignant la nécessité d'une coordination entre l'armée et la FAA.

"J'espère qu'ils nous feront part d'une meilleure planification de la manière dont nous tenterons de résoudre ces problèmes à l'avenir. Mais l'environnement évolue", a déclaré Mme Cantwell.

Le Pentagone a refusé de commenter la réunion.

Reuters a rapporté que la fermeture d'El Paso découlait des préoccupations de la FAA concernant l'utilisation du système anti-drone à base de laser et que l'agence avait accepté d'abandonner ses restrictions autour d'El Paso si le Pentagone acceptait de retarder d'autres tests en attendant un examen de la sécurité par la FAA.

Le CBP a déployé la technologie laseren février pour abattre quatre drones suspectés d'appartenir à un cartel, malgré les avertissements de la FAA selon lesquels la technologie n'avait pas été jugée sûre pour être utilisée à proximité de vols commerciaux, a déclaré un collaborateur du Congrès à Reuters, ajoutant que les agences avaient déclaré que le laser n'avait jamais été déployé auparavant à l'intérieur du pays.