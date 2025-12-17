Les États-Unis ordonnent le maintien en service d'une unité de la centrale au charbon de TransAlta dans l'État de Washington

Le secrétaire américain à l'énergie a signé mardi un ordre visant à maintenir une unité ouverte à la centrale à charbon de TransAlta TA.TO dans l'État de Washington pendant une grande partie de l'hiver, dans le cadre de la dernière mesure prise par l'administration Trump pour soutenir les combustibles fossiles.

L'ordonnance ordonne à l'unité 2 de la centrale de Centralia de rester ouverte. Il était prévu qu'elle ferme à la fin de 2025, mais l'ordonnance est en vigueur jusqu'au 16 mars 2026.

Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré à Reuters en septembre que l'administration s'attendait à ce que la plupart des centrales à charbon du pays retardent leur mise à la retraite pour fournir l'électricité nécessaire à l'intelligence artificielle. M. Wright a déclaré que le gouvernement américain avait engagé des discussions avec les entreprises de services publics de tout le pays et qu'il s'attendait à ce que la majorité des quelques dizaines de centrales à charbon américaines proches de la retraite retardent leur fermeture.

En brûlant, le charbon libère plus de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, que n'importe quel autre combustible fossile. La production américaine d'électricité à partir de centrales au charbon a augmenté cette année en raison de la demande d'électricité liée à l'industrie manufacturière et à l'intelligence artificielle.

Le mois dernier, l'administration du président Donald Trump a ordonné pour la troisième fois à la centrale au charbon J.H. Campbell , située dans le Michigan, de rester ouverte, bien que son propriétaire majoritaire ait déclaré que cela avait déjà coûté des dizaines de millions de dollars. Cette centrale devrait continuer à fonctionner jusqu'à la mi-février.