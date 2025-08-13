Les États-Unis ordonnent à Vaxart d'interrompre l'essai COVID-19 en raison de l'arrêt de l'ARNm

Vaxart VXRT.PK a déclaré mercredi avoir reçu l'ordre d'arrêter les travaux de sélection et de recrutement pour son essai de phase intermédiaire COVID-19, rejoignant ainsi de nombreuses sociétés de biotechnologie qui ont perdu le financement du gouvernement pour leurs programmes de vaccins.

Le développeur de médicaments a déclaré qu'il continuerait à travailler sur son vaccin oral COVID-19 en surveillant les participants à l'essai, mais qu'il cesserait de recruter de nouveaux sujets.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la décision du ministère américain de la santé et des services sociaux de mettre un terme aux activités de développement de vaccins à ARNm sur le site , dans le cadre de son unité de recherche biomédicale.

Cette unité, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, aide les entreprises à développer des produits médicaux pour répondre aux menaces de santé publique, et a fourni des milliards de dollars pour le développement de vaccins pendant la pandémie de COVID.

Il s'agit du dernier développement en date sous l'égide du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, un sceptique de longue date à l'égard des vaccins, qui a procédé à des changements radicaux pour remodeler les politiques en matière de vaccins, d'alimentation et de médecine.

Robert F. Kennedy Jr a déclaré que le ministère de la santé mettait fin à ces programmes parce que les données montrent que ces vaccins "ne protègent pas efficacement contre les infections des voies respiratoires supérieures telles que le COVID et la grippe", mais il n'a pas fourni de preuves scientifiques.

Le projet de Vaxart a été évalué à 453 millions de dollars, dont 65,7 millions de dollars de paiement initial et 387,2 millions de dollars de paiements d'étape.

Le paiement d'étape dépendait de la décision de la BARDA de poursuivre l'étude.