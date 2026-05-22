Les États-Unis ordonnent à Constellation Energy de maintenir en service deux unités de la centrale d'Eddystone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a ordonné à Constellation Energy Corp CEG.O de maintenir en service deux unités de la centrale d'Eddystone, en Pennsylvanie, a annoncé jeudi le ministère de l'Énergie.
Ces unités devaient être mises hors service le 31 mai, a précisé le département de l'Énergie dans un communiqué.
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